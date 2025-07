© Foto: picture alliance/Klaus Ohlenschläger

Erneut ist die Aktie von Conagra am Donnerstag auf ein Mehrjahrestief gefallen, denn der Geschäftsbericht überzeugte nicht. Sollten Investoren jetzt zugreifen? Verpackte Lebensmittel stecken in der Krise Steigende Input-Kosten, wachsende Konkurrenz durch Eigenmarken und Konsumzurückhaltung - das Umfeld für Markenhersteller abgepackter Lebensmittel hat sich in den vergangenen Quartalen dramatisch verschlechtert. Von ihrem einstigen Ruf als sicherer Hafen mit stabiler Kursentwicklung und zuverlässigen Dividenden ist angesichts der hohen Kursverluste nur noch wenig übrig geblieben. Inzwischen sind die Bewertungen etlicher Branchentitel lächerlich niedrig und die Dividendenrenditen angesichts …