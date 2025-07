Die Techbranche verspricht massive Produktivitätssteigerungen durch den Einsatz von KI in der Software-Entwicklung. Eine aktuelle Untersuchung zeigt jetzt das Gegenteil. Wie passt das zusammen? Laut Github soll der Einsatz von KI-Werkzeugen in der Software-Entwicklung Produktivitätssteigerungen von bis zu 55 Prozent ermöglichen. Salesforce-Chef Marc Benioff wiederum kündigte im Februar 2025 sogar an, sein Unternehmen werde in diesem Jahr keine neuen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...