Dow möchte seine Produktionskapazitäten in Deutschland zurückfahren. Chemische Anlagen sollen teilweise geschlossen werden. Vor Einschnitten stehen u.a. das Werk in Böhlen südlich von Leipzig und der Standort in Schkopau. Das Werk in Böhlen, das eine zentrale chemische Großanlage beherbergt, gilt als "Herz" der Verbundproduktion von Dow in der Region. Chemiemanager fürchten, dass durch das Aus D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...