KAP AG: HAUPTVERSAMMLUNG 2025 ENTLASTET VORSTAND UND AUFSICHTSRAT MIT GROSSER MEHRHEIT



11.07.2025

KAP AG: HAUPTVERSAMMLUNG 2025 ENTLASTET VORSTAND UND AUFSICHTSRAT MIT GROSSER MEHRHEIT Fulda, 11. Juli 2025 - Die Aktionärinnen und Aktionäre der KAP AG ("KAP"), eine börsennotierte, mittelständische Industrieholding (WKN 620840, ISIN DE0006208408), haben heute im Rahmen der 39. ordentlichen Hauptversammlung in Fulda über die Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat abgestimmt. Insgesamt waren rund 84 % des Grundkapitals auf der als Präsenzveranstaltung durchgeführten Hauptversammlung vertreten. Die Hauptversammlung stimmte der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat mit großer Mehrheit zu. Zudem beschlossen die Aktionärinnen und Aktionäre, die Mazars GmbH & Co. KG zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer sowie - sofern erforderlich - zum Nachhaltigkeitsprüfer zu bestellen. Schließlich billigte die Hauptversammlung auch den Vergütungsbericht. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten sind unter https://www.kap.de/investor-relations/hauptversammlung veröffentlicht. In seiner Rede erläuterte Thorsten Diel, Vorstand und CFO der KAP AG, die strategischen Fortschritte, die das Unternehmen in einem insgesamt anspruchsvollen Umfeld erzielt hat. Dabei hob er hervor, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Jahr 2024 für viele Industrieunternehmen in Europa äußerst herausfordernd gewesen seien - insbesondere mit Blick auf die geopolitischen Unsicherheiten, die unklare Wirtschaftspolitik und die rückläufige Industrieproduktion in Deutschland. Dennoch sei es der KAP AG gelungen, die aktive Portfoliooptimierung weiter voranzutreiben. Die Veräußerung im Bereich precision components habe zu einer Straffung der Strukturen geführt und gleichzeitig sei die Abhängigkeit vom Automobilsektor deutlich reduziert worden. In den drei Kernsegmenten konnten Prozesse verschlankt, organisatorische Strukturen angepasst und gezielt Synergien genutzt werden, um die Effizienz und Profitabilität zu steigern. Das Unternehmen sei jetzt agiler und fokussierter und entsprechend profitabler aufgestellt als noch vor zwölf Monaten. Der Sprecher des Vorstands, Marten Julius, konnte aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig nicht an der Hauptversammlung teilnehmen. Für einen Zeitraum von drei Monaten hat der Aufsichtsrat vor diesem Hintergrund die beiden langjährigen Führungskräfte Thorsten Diel, CFO, und Stefan Deller, Head of Legal and Compliance, mit Wirkung ab dem 9. Juli 2025 in den Vorstand berufen, um die Kontinuität der Unternehmensleitung sichergestellt. Kontakt:

