Freitag ist beim Bernecker Börsenkompass Portfolio Tag. Wir durchforsten unsere Empfehlungsliste, nehmen bei ausgewählten Positionen Anpassungen vor und fassen die Transaktionen der Woche zusammen. Diese Arbeit ist unerlässlich für den Erfolg an der Börse. Nehmen auch Sie sich ein paar Minuten Zeit für die Bestandspflege in Ihrem Depot.Wir führen momentan 40 Positionen in unserer Empfehlungsliste und der durchschnittliche Buchgewinn liegt bei über 40 %. In dieser Woche haben wir auf unseren Praxis-Workshop aufmerksam gemacht, ein Stop-Loss platziert, zwei Updates geliefert, zwei Positionen verkauft und sind bei einem Unternehmen neu eingestiegen. Heute ziehen wir bei zwei starken Erfolgspositionen das jeweils erste Stop-Loss ein. Betroffen sind unter anderem BOMBARDIER, HUGO BOSS, BRENNTAG, FORESIGHT INVESTMENT GROUP, BELLWAY, JD.COM, PUMA und KONTRON. Lesen Sie die Details in unserem heutigen Stop&Go.Die Börsen bleiben trotz aller Widrigkeiten auf Rekordkurs. Jetzt hat auch der DAX ein neues Allzeithoch markiert und konnte dadurch im 4 Wochen Chartvergleich aufholen.Die Stärke wurde diesmal auch von einem Rücklauf der Dollarschwäche unterstützt. Soll heißen: Der zuletzt extrem schwache US-Dollar konnte wieder 2 Cent gegenüber dem Euro zulegen. Auf Sicht von einem halben Jahr bleibt die relative Stärke des Dax beeindruckend:Das war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Mehr davon finden Siewieder beenden. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!