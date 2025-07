Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Am 10. Juli kündigt HUAWEI stolz die weltweite Markteinführung seines Flaggschiff-Imaging-Smartphones an - der HUAWEI Pura 80-Serie. Mit seiner hochmodernen Bildtechnologie und seinen innovativen Funktionen wird es die Grenzen der mobilen Fotografie neu definieren.Ikonische DesignbrillanzDas HUAWEI Pura 80 Ultra und das auffällige HUAWEI Pura 80 Pro in Glazed Red präsentieren ein atemberaubendes "Dazzling Forward Symbol"-Design, das von den zeitlosen Sonnenstrahlmotiven edler Schmuckstücke und Luxusuhren inspiriert ist. Dieses leuchtende Sonnenschliff-Muster besticht durch seine filigrane Tiefe und das harmonische Spiel von Licht und Schatten. Das Objektiv des Pura 80 Ultra wird durch einen glänzenden goldenen Ring akzentuiert, der das ikonische Vorwärts-Symbol bildet, das das Superbrand-Emblem eindrucksvoll hervorhebt und einen fesselnden visuellen Mittelpunkt bildet.Fotografische Exzellenz neu definiertDie revolutionäre 1-Zoll-Ultra-Lighting-Kamera des HUAWEI Pura 80 Pro maximiert die Lichterfassung für atemberaubende Details bei schlechten Lichtverhältnissen, während die Ultra-Chroma-Kamera für eine präzise Farbwiedergabe sorgt, die lebendige, naturgetreue Nachtaufnahmen mit außergewöhnlicher Klarheit liefert. Das Pura 80 Ultra verfügt über eine bahnbrechende umschaltbare Dual-Telefoto-Kamera, die einen besonders großen lichtempfindlichen Bereich mit den vielseitigen Brennweiten 3,7x und 10x kombiniert, um filmische Porträts und dramatische, gestochen scharfe Nahaufnahmen mit beeindruckender räumlicher Intensität zu erstellen.Das aktualisierte XMAGE-Branding von HUAWEI befeuert die Pura 80-Serie mit modernster fotografischer Innovation, die den größten Teleobjektivsensor der Branche und fortschrittliche Algorithmen nutzt, um kristallklare Bilder selbst bei hoher Vergrößerung und schlechten Lichtverhältnissen zu erzeugen. Von filigranen architektonischen Details bis hin zu weitläufigen Stadtsilhouetten zeichnet sich die Serie durch eine lebendige Nachtatmosphäre mit präziser Farbgebung und Sättigung aus. Die Serie definiert die Bühnenfotografie und -videografie neu, indem sie ultraklare Bühnendetails und lebendige Farben aus der Ferne einfängt. 4K-Videos liefern High-Fidelity-Aufnahmen, die das Live-Erlebnis lebendig wiedergeben.Das Potenzial KI-gesteuerter InnovationDas Pura 80 Pro und das Pura 80 Ultra bieten zusätzlich zu ihren fotografischen Fähigkeiten den AI Smart Controls Button, eine bahnbrechende Funktion, die mit einem einzigen Fingertipp sofortigen Zugriff auf personalisierte Funktionen wie die Kamera, das Blitzlicht oder das AI-Objektiv bietet, die auf individuelle Vorlieben zugeschnitten sind. Die Fingerabdruckerkennung sorgt für zuverlässige Sicherheit und gewährleistet einen reibungslosen und sicheren Betrieb. Darüber hinaus revolutioniert die fortschrittliche AI Noise Cancellation Anrufe mit einer Zwei-Wege-Rauschunterdrückung, die die Stimme des Sprechers isoliert und gleichzeitig Umgebungsgeräusche eliminiert und so für eine kristallklare, ablenkungsfreie Kommunikation in jeder Umgebung sorgt.Kompromisslose Kraft und LeistungDas Pura 80 Pro und das Pura 80 Ultra werden von einem robusten 5170-mAh-Akku angetrieben, gepaart mit 100W HUAWEI SuperCharge für blitzschnelles Laden und 80W Wireless HUAWEI SuperCharge für nahtloses, kabelloses Aufladen[1]. Diese dynamische Kombination aus hoher Kapazität und schneller Aufladung sorgt für eine ununterbrochene Leistung, so dass die Nutzer den ganzen Tag über vernetzt und engagiert bleiben.Kompromisslose LanglebigkeitDas Crystal Armor Kunlun-Glas der 2. Generation verbessert die Zuverlässigkeit des Pura 80 Ultra und bietet unübertroffenen Schutz, indem es die Kratzfestigkeit um das 16-fache und die Fallfestigkeit um das 25-fache erhöht[2]. Diese hochmoderne Schutztechnologie gewährleistet eine außergewöhnliche Langlebigkeit, schützt das Gerät problemlos vor täglicher Abnutzung und sorgt so für gleichbleibende, sorgenfreie Performance.Preise und VerfügbarkeitWeitere Informationen finden Sie unter: https://consumer.huawei.com/en/phones/pura80-ultra/.[1] 80W Wireless HUAWEI SuperCharge muss separat gekauft werden.[2] Die Daten stammen aus den Huawei-Labors und sind ein Vergleich zwischenCrystal Armour Kunlun-Glas der zweiten Generation und Standardglas. Da das HandyPräzisionsbauteile enthält, achten Sie bitte darauf, dass Sie es nicht stoßenoder fallen lassen, während Sie es benutzen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2726782/HUAWEI_Pura_80_Ultra_Fashion_Next.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2726783/HUAWEI_Pura_80_Series_Aesthetics_Next.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2726784/HUAWEI_Pura_80_Series_Photography_Next.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-stellt-pura-80-serie-vor-neue-maWstabe-in-der-mobilen-bildgebung-302503313.htmlPressekontakt:Qingying Li,liqingying@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100745/6075080