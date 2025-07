Ab Oktober ändern sich die Spielregeln für Überweisungen: Banken müssen dann prüfen, ob Name und IBAN zusammenpassen. Das soll Betrugsmaschen erschweren - bringt aber auch neue Hürden für Verbraucher mit sich. Wer Geld überweist, konnte bisher auch Fantasienamen in die Empfängerzeile schreiben - solange die IBAN stimmte, kam das Geld an. Doch das ändert sich bald. Ab Oktober gelten neue Sicherheitsregeln, die Überweisungen sicherer machen sollen. ...

