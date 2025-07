Hot Stocks: KW 28 / 2025 - Airline-Aktien heben ab!

Delta Air Lines gibt den Takt für die Fluggesellschaften vor!

Delta Air Lines hat als erste große US-Fluggesellschaft am 10. Juli die Zahlen zum 2. Quartal veröffentlicht. Nach Monaten der Unsicherheit meldet sich die Fluglinie überraschend mit einem soliden Zahlenwerk zurück. Nachdem die Prognose infolge des von US-Präsident Donald Trump angezettelten Zollstreits ausgesetzt wurde, hat Delta seine Jahresprognose für 2025 reaktiviert. Die Anleger griffen daraufhin nicht nur bei den Delta-Papieren zu.

Die Aktien von Fluggesellschaften sind zyklisch und hängen stark von der Entwicklung der Gesamtwirtschaft ab. In schwierigen Zeiten vermeiden die Menschen Reiseausgaben, um sicherzustellen, dass die Rechnungen bezahlt werden können. Nach Aussagen von Delta-Chef Ed Bastian hat sich die Nachfrage spürbar erholt. Die Kunden buchen zwar kurzfristiger, bleiben aber reiselustig.

Southwest Airlines (LUV)

Southwest Airlines zählt zu den führenden Fluggesellschaften in den USA. Das Unternehmen konzentriert sich vorrangig auf Kurzstrecken- und Point-to-Point-Flüge. Dadurch werden die Kosten gering gehalten und die Flüge können zu entsprechend günstigen Preisen angeboten werden. Die Aktie zeigte bereits Ende Juni Stärke und konnte gestern nach oben ausbrechen. Ein temporärer Rücksetzer in den 50%-Bereich der Kerze von gestern wäre für das positives Szenario unproblematisch.

SkyWest (SKYW)

SkyWest ist die Holdinggesellschaft für SkyWest Airlines und SkyWest Leasing. SkyWest Airlines bietet Passagierlinienflüge zu Zielen in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko an. Die Flüge des Unternehmens werden als United Express, Delta Connection, American Eagle oder Alaska Airlines im Rahmen von Codeshare-Vereinbarungen durchgeführt. SkyWest Airlines verfügt über eine Flotte von etwa 500 Flugzeugen. SkyWest Charter bietet einen On-Demand-Charterdienst mit CRJ200-Flugzeugen in einer Konfiguration mit 30 Sitzen an. SkyWest Leasing finanziert neue Flugzeuge und verleast auch Flugzeuge und Triebwerke an Dritte. SkyWest hat die Seitwärtsbewegung bereits letzte Woche beendet. Der größere Abstand zur 20-Tageline erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Pullbacks.

AlaskaAir (ALK)

Die Alaska Air Group ist über seine Tochtergesellschaften Alaska Airlines, Hawaiian Holdings, Horizon Air Industries und McGee Air Services tätig. Das Segment Alaska Airlines umfasst den Linienflugverkehr mit den Boeing-Jet-Flugzeugen von Alaska für Passagiere und Fracht. Das Segment Hawaiian Airlines den Linienflugverkehr mit den Boeing- und Airbus-Flugzeugen von Hawaiian für Passagiere und Fracht. Und das Regionalsegment bedient den Linienflugverkehr von Horizon und anderen Drittanbietern. Das Unternehmen fliegt mehr als 140 Ziele in Nordamerika, Mittelamerika, Asien und im Pazifik an und bietet Geschäftsreisedienste wie z.B. Gruppenreisen, Tagungs- und Kongressreisen, Charterflüge, Weltreisen mit Partnern und die Alaska Lounge. Charttechnisch hat die Aktie gestern den Versuch gestartet, die Konsolidierung der letzten Monate nach oben zu verlassen. Mit Kursen über 55 USD würde sich das Chartbild aufklaren.

Delta Air Lines (DAL)

Delta Air Lines ist eine der weltweit größten Fluggesellschaften mit einem Netzwerk von über 300 Zielen in mehr als 50 Ländern. Delta betreibt ein Hub-and-Spoke-Systemnetzwerk, in Schlüsselstandorte wie Atlanta, New York, Salt Lake City, Detroit, Seattle und Minneapolis-St. Paul. Der Verkauf von Vielfliegermeilen, insbesondere an American Express, ist ein wichtiger Faktor für die Gewinne des Unternehmens. Delta Air Lines betrieb Ende 2024 eine Flotte von 1.292 Flugzeugen. Die Papiere von Delta verzeichneten gestern, nach der Zahlenveröffentlichung, einen Höhenflug. Die Fluglinie blickt dank einer Erholung der Ticketnachfrage viel optimistischer in die Zukunft als dies noch vor 3 Monaten der Fall war.

Ryan Air (RYAAY)

Ryanair Holdings ist eines der größten Niedrigpreis-Flugunternehmen in Europa. Nach einer Umstrukturierung 1990/1991 wurde Ryanair zur ersten Fluggesellschaft, die das von Southwest Airlines in den USA mit großem Erfolg entwickelte Prinzip "Niedrigste Preise/Keine Extras" uneingeschränkt auch in Europa anwendet. Das Unternehmen kooperiert seit 1999 mit dem Flugzeughersteller Boeing. Die aktuelle Flotte besteht aus Flugzeugen, die jeweils über eine Sitzplatzkapazität von rund 200 Plätzen verfügen. Inzwischen werden über 200 Destinationen rund um den Globus angeflogen. Die Ryanair-Aktie konnte in dieser Woche auf ein neues Allzeithoch ziehen. Der Pullback in Richtung der 20-Tagelinie könnte neue Chancen bieten.

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 11.07.2025

