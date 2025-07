FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Freitag kaum bewegt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1681 US-Dollar. Sie lag damit auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1683 (Donnerstag: 1,1709) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8559 (0,8540) Euro.

Die Unsicherheit um die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump bleibt das bestimmende Thema an den Finanzmärkten und die Unsicherheit hoch. Trump hat gegenüber seinem Nachbarland Kanada Zölle in Höhe von 35 Prozent erhoben. Zuvor hatte er bereits zahlreiche Briefe mit Zollankündigungen an andere Staaten geschickt.

Die Finanzmärkte schauen bereits auf die kommende Woche. Hier stehen die Inflationszahlen aus den USA im Blick der Märkte. "Kommen sie nun, die Überwälzungen der bislang erhobenen Zölle oder kommen sie immer noch nicht?", fragt Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater. "Sollten die bisherigen Zollerhebungen auf der Ebene von Export- und Importunternehmen versanden, dann würde die US-Zentralbank mehr und mehr zu Zinssenkungen genötigt werden." Die US-Notenbank hatte die Leitzinsen auch wegen möglicher Inflationsgefahren nicht gesenkt, sondern stabil gelassen. Unterdessen hält Trump den Druck auf die Fed aufrecht und fordert immer wieder Leitzinssenkungen und den Rücktritt von Präsident Jerome Powell.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86570 (0,86270) britische Pfund, 171,81 (171,33) japanische Yen und 0,9310 (0,9320) Schweizer Franken fest.Die Feinunze Gold kostete am Nachmittag in London 3.352 Dollar. Das waren 28 Dollar mehr als am Vortag./jsl/he