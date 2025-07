© Foto: DALL*E

Bitcoin hat die Marke von 118.000 Dollar überschritten. An der Optionsbörse Deribit wetten Händler jetzt auf 120.000?US-Dollar - während über eine Milliarde US-Dollar an Short-Positionen liquidiert wurden. Bitcoin hat am Freitag ein neues Allzeithoch erreicht und ist zeitweise auf über 118.000 US-Dollar gestiegen. Innerhalb von nur 24 Stunden nach dem Bruch der 113.000er-Marke wurde ein weiterer Rekord aufgestellt. Alexander Blume, CEO von Two Prime, sieht darin das Ergebnis einer länger aufgebauten Dynamik. "Dieser Anstieg ist nicht auf einen einzelnen Auslöser zurückzuführen, sondern spiegelt eine zunehmende Akzeptanz wider: Öffentliche Unternehmen investieren acht- und neunstellige …