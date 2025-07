Die ROSHN Group, Saudi-Arabiens führender Multi-Asset-Immobilienentwickler und ein Unternehmen des Public Investment Fund (PIF), wird Global Pillar Partner von LIV Golf für 19 internationale Tourstopps in den Spielzeiten 2025 und 2026.

Im Rahmen ihrer Zusammenarbeit zur Modernisierung des Golfsports und zur Beschleunigung seiner Verbreitung werden die ROSHN Group und LIV Golf den Zugang junger Menschen zum Golfsport fördern und die Entwicklung von Talenten im Golfsport und im Bildungsbereich unterstützen. Diese Initiativen werden als zentraler Bestandteil von Potential Unleashed umgesetzt, dem Programm für Nachhaltigkeit und gesellschaftliches Engagement von LIV Golf in Zusammenarbeit mit dem CSR-Programm "YUHYEEK" der ROSHN Group.

Bei LIV Golf Andalucía wird im Rahmen dieser Zusammenarbeit das Programm "Rising Stars" ins Leben gerufen, das erste seiner Art, bei dem bis zu 20 junge saudische Golfer über einen Zeitraum von sechs Monaten unter der Betreuung von LIV Golf-Spielern und im Rahmen eines in Saudi-Arabien ansässigen Golftrainingsprogramms rekrutiert und ausgebildet werden. Die Rising Stars-Kinder erhalten die Möglichkeit, an den LIV Golf-Veranstaltungen 2025 in Großbritannien und den USA teilzunehmen und sich gleichzeitig auf Profi-Amateur-Turniere in der Saison 2026 vorzubereiten.

Nach dem Sponsoring der LIV Golf Jeddah-Veranstaltungen 2022 und 2023 sowie der LIV Golf Riyadh 2025 durch die ROSHN Group erweitert die Group ihr Engagement im internationalen Sportbereich, fördert lebendige Erlebnisse und unterstützt die wachsende Präsenz Saudi-Arabiens im globalen Sport.

Die Group hat Sportveranstaltungen wie den Formel-1-Grand-Prix von Saudi-Arabien, die höchste Fußballliga des Landes, die ROSHN Saudi League, und den Al-Ittihad FC gesponsert. Die ROSHN Group entwickelt zwei Stadien zur Unterstützung Saudi-Arabiens als Austragungsort der FIFA-Fußballweltmeisterschaft 2034.

Das CSR-Programm "YUHYEEK" der ROSHN Group wird sich mit Potential Unleashed von LIV Golf abstimmen, um zusätzliche Initiativen zu starten und die Gemeinschaft für diejenigen zu stärken, die ihre Golfkenntnisse innerhalb der Gesellschaft ausbauen möchten.

LIV Golf-Fans, die mehr über die ROSHN Group erfahren möchten, können sich den ganzen Sommer über bei fünf internationalen Veranstaltungen LIV Golf Andalucía, LIV Golf UK und drei US-Stationen, darunter das Saisonfinale LIV Golf Michigan auf ausgewählte Hospitality-Erlebnisse, B2B-Hosting und spannende Aktivitäten vor Ort freuen.

