Volkswagen und SAIC schließen ihr gemeinsames Werk im chinesischen Nanjing. Die Produktion steht bereits still. In Nanjing hatten die Partner vor allem Verbrennermodelle wie den VW Passat und Skoda Superb gebaut - die Fertigung zieht nun in ein nahegelegenes Werk um. Bereits im vergangenen Jahr hatte es Gerüchte über eine Schließung des Werks in Nanjing gegeben. Über das nun doch beschlossene Aus des Werks hatte zunächst das Handelsblatt berichtet, ...

