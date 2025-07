© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion - Dall-E

Die Aktien von Texas Instruments könnten vor weiteren Kurssteigerungen stehen, da sich das Branchenumfeld für Halbleiter verbessert. Das Analysehaus TD Cowen hat die Aktie am Donnerstag in einer aktuellen Studie von Hold auf Buy hochgestuft und das Kursziel von 200 auf 245 US-Dollar angehoben - was einem Aufwärtspotenzial von über 11 Prozent entspricht. "Mit zunehmender Zuversicht, dass der Lagerabbau im Industriesegment der Halbleiterbranche zu Ende geht, und einer flexibleren Investitionsplanung ab 2026, erhöhen wir unsere Schätzungen und stufen Texas Instruments auf Buy mit einem Kursziel von 245 US-Dollar hoch", schreibt Analyst Joshua Buchalter. "Zwar bestehen makroökonomische Risiken …