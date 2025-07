Beijing (ots/PRNewswire) -Am 10. Juli fand in Peking die "Orchid Awards Ceremony" 2025 statt. Die Orchid Awards zielen darauf ab, die Global Civilization Initiative aktiv umzusetzen. Mit den Preisen werden internationale Einzelpersonen oder Institutionen gewürdigt, die einen herausragenden Beitrag zur Förderung der gemeinsamen Werte der Menschheit, zur Förderung des Austauschs und des gegenseitigen Lernens zwischen den Zivilisationen sowie zur Stärkung der kulturellen Grundlagen für den Aufbau einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit geleistet haben. Zu den diesjährigen Preisträgern gehören Irina Bokova aus Bulgarien, Rashid Alimov aus Tadschikistan, Maxime Vivas aus Frankreich sowie das Philadelphia Orchestra aus den Vereinigten Staaten, neben zehn weiteren herausragenden internationalen Personen und Institutionen.Die Preisträger sind der Ansicht, dass in der heutigen Welt, die von Turbulenzen sowie Ungewissheit geprägt ist und in der die Menschheit vor einer gemeinsamen Zukunft steht, Frieden sowie Entwicklung das gemeinsame Bestreben aller sind. Die Förderung des gegenseitigen Verständnisses sowie der Freundschaft zwischen den Völkern und der Aufbau eines Konsenses über die internationale Zusammenarbeit sind weit verbreitete Erwartungen. Es besteht die dringende Notwendigkeit, mehr Kulturbotschafter zu ermutigen, gemeinsam einen Beitrag zum schönen Teppich der menschlichen Zivilisation zu leisten.Die Preisträger erklärten, dass Harmonie als zentraler Wert aufrechterhalten werden muss, um einen gemeinsamen zivilisatorischen Konsens für Frieden und Zusammenarbeit zu fördern, dass alle dafür eintreten sollten, Gemeinsamkeiten zu suchen sowie gleichzeitig Unterschiede zu bewahren, um ein offenes und integratives zivilisatorisches Paradigma zu gestalten, dass das gegenseitige Lernen gestärkt werden sollte, um den Dialog sowie die Zusammenarbeit zwischen den Zivilisationen voranzutreiben, und dass sowohl Erhaltung als auch Innovation für den Aufbau eines zivilisatorischen Ökosystems auf der Grundlage umfassender Beteiligung und gemeinsamen Nutzens wesentlich sind. Sie bekundeten ihre Entschlossenheit, neue und größere Beiträge zum zivilisatorischen Konsens, zur Förderung des kulturellen Wohlstands und zur Stärkung der zwischenmenschlichen Beziehungen zu leisten, um den Fortschritt der menschlichen Zivilisation zu fördern.Die Orchideenpreisverleihung 2025 wurde von der China International Communications Group (CICG) ausgerichtet und vom Sekretariat der "Orchid Awards" organisiert. Zu den über 300 Teilnehmern gehörten Vertreter chinesischer Regierungsstellen, internationaler Organisationen, diplomatischer Vertretungen in China, chinesischer und ausländischer Think Tanks sowie der Medien. Vom 9. bis 14. Juli finden die Besuchsprogramme der 2. Orchid Awards - "Travelogue of China" - auch in Peking und Harbin statt.Video - https://mma.prnewswire.com/media/2728733/1.mp4View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-orchideenpreisverleihung-2025-in-peking-302503413.htmlPressekontakt:yxtanita@outlook.comOriginal-Content von: Center for International Cultural Communication, China International Communications Group (CICC), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165431/6075116