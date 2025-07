DJ XETRA-SCHLUSS/Anleger nehmen Gewinne mit - 2. Halbjahr schwieriger

DOW JONES--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Freitag nach unten gegangen. Es wurden Gewinne mitgenommen, nachdem der DAX am Vortag noch auf Rekordhoch notiert hatte. Gründe, etwas Geld vom Tisch zu nehmen, gab es einige: die Berichtssaison zum zweiten Quartal, die belegen könnte, dass die Kurse den Fundamentaldaten doch enteilt sind; die steigenden Zinsen oder auch der jüngst feste Euro, der für Gegenwind sorgen könnte; und dann immer wieder die Diskussionen um den globalen Handel - und hier vor allem die US-Zollpolitik. Zudem ist es ja nicht falsch, Gewinne auch zu realisieren, wenn der DAX 2025 gut ein Fünftel an Wert zugelegt hat. Am Freitag schloss dieser 0,8 Prozent tiefer bei 24.255 Punkten.

Die Aktienmärkte dürften sich in den nächsten Wochen anfällig für Rücksetzer erweisen, urteilte die DZ Bank. Mögliche Auslöser für eine Eintrübung des Stimmungsbildes sahen die Aktienstrategen der Bank zu genüge: zum einen drohe weiterhin Gegenwind aus den USA, schließlich sei der US-Präsident immer wieder für Zollüberraschungen gut. Im Verlauf der zweiten Jahreshälfte dürfte eine merkliche Wachstumsverlangsamung des US-Bruttoinlandsprodukts als auch weltweit zu beobachten sein. Hinzu komme eine vorsichtige Geldpolitik der US-Notenbank und ein zu erwartender Anstieg der Staatsanleiherenditen, der die Aktienmärkte zusätzlich unter Druck setzen dürfte. Für Ende des Jahres sehen die Aktienstrategen daher den DAX leicht auf 23.000 Punkte fallen.

Besser als der Gesamtmarkt hielten sich die Aktien der Automobilhersteller nach jüngst positiven Nachrichten. Nachdem die Banken bisher zu den großen Gewinnern des Jahres gehört hatten, schlossen Commerzbank nun 2 Prozent im Minus, Deutsche Bank gaben 1,3 Prozent nach.

Teils deutliche Veränderungen gab es in der zweiten Reihe - die Impulse lieferten Analysten. Friedrich Vorwerk (+9,1%) gehöre zu den großen Profiteuren, wenn in Deutschland in Infrastruktur, und hier Energie-Infrastruktur, investiert werde, hieß es. Die Analysten von Metzler gehen davon aus, dass das Unternehmen mit Vorlage der Geschäftszahlen zum zweiten Quartal den Ausblick anheben werde und auch für die Zukunft gut positioniert sei. Bei Stabilus (-9,1%) hatte Warburg das Kursziel nach unten genommen und sprach von einer Durststrecke, die der Automobilzuleferer erst einmal vor sich haben werde.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 24.255,31 -0,8% +22,8% DAX-Future 24.365,00 -0,8% +21,1% XDAX 24.268,27 -0,8% +23,2% MDAX 31.354,15 -0,9% +23,7% TecDAX 3.914,30 -1,5% +16,3% SDAX 18.003,28 -1,1% +32,8% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 129,18% -38 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag DAX 6 33 1 3.158,3 45,6 3.881,0 58,8 MDAX 11 37 2 496,2 23,7 703,6 33,1 TecDAX 0 29 1 729,3 15,2 979,8 21,3 SDAX 8 58 4 98,0 5,9 137,1 7,7 Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück ===

July 11, 2025 11:53 ET (15:53 GMT)

