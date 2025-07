Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares -3

DJ Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares

Funding Circle Holdings plc (FCH) Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares 11-Jul-2025 / 16:56 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 11 July 2025 Funding Circle Holdings plc Transaction in own shares The Company has today purchased for cancellation the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc ("Investec") as part of its buy-back announced on 15 May 2025: Date of purchase: 11 July 2025 Number of ordinary shares purchased: 63,622 Highest price paid per share: 124.60p Lowest price paid per share: 121.40p Volume weighted average price paid per share: 122.6936p

The Company intends to cancel all of the purchased Ordinary Shares.

Following the cancellation of the repurchased shares, the Company's issued share capital will consist of 310,518,948 Ordinary Shares with voting rights.

There are no ordinary shares held in Treasury.

The above figure (310,518,948) may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculation by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (pence per share) Aggregated volume LSE 122.6936p 63,622

Individual information:

Number of ordinary shares Transaction price (GBp Time of transaction (UK Transaction reference Trading venue purchased share) Time) number 580 124.60 08:12:49 00344129919TRLO1 XLON 27 124.60 08:12:49 00344129920TRLO1 XLON 590 124.60 08:15:43 00344131973TRLO1 XLON 599 124.00 08:15:43 00344131975TRLO1 XLON 539 124.20 08:26:38 00344140267TRLO1 XLON 451 124.20 08:26:38 00344140268TRLO1 XLON 406 124.20 08:26:38 00344140269TRLO1 XLON 171 124.20 08:30:18 00344143589TRLO1 XLON 205 124.20 08:30:18 00344143590TRLO1 XLON 198 124.20 08:30:18 00344143591TRLO1 XLON 613 123.80 08:31:12 00344144300TRLO1 XLON 613 124.00 08:31:12 00344144301TRLO1 XLON 627 123.60 08:41:17 00344152656TRLO1 XLON 122 124.20 08:45:32 00344156504TRLO1 XLON 190 124.20 08:45:32 00344156505TRLO1 XLON 186 124.20 08:45:32 00344156506TRLO1 XLON 644 123.80 08:46:03 00344156975TRLO1 XLON 644 124.00 08:46:03 00344156976TRLO1 XLON 580 123.40 08:46:10 00344157050TRLO1 XLON 51 123.40 09:09:35 00344178909TRLO1 XLON 568 123.40 09:09:35 00344178910TRLO1 XLON 638 123.40 09:09:35 00344178911TRLO1 XLON 642 123.20 09:09:36 00344178932TRLO1 XLON 640 123.20 09:09:37 00344178944TRLO1 XLON 588 123.20 09:09:52 00344179201TRLO1 XLON 594 123.00 09:18:18 00344186725TRLO1 XLON 63 123.40 09:25:18 00344193542TRLO1 XLON 61 123.40 09:25:18 00344193543TRLO1 XLON 135 123.40 09:25:18 00344193544TRLO1 XLON 213 123.40 09:25:18 00344193545TRLO1 XLON 200 123.40 09:41:07 00344209156TRLO1 XLON 77 123.60 10:34:13 00344258435TRLO1 XLON 238 123.80 10:34:14 00344258464TRLO1 XLON 213 123.80 10:34:14 00344258465TRLO1 XLON 218 123.80 10:34:14 00344258466TRLO1 XLON 200 123.60 10:34:18 00344258552TRLO1 XLON 368 123.60 10:34:18 00344258553TRLO1 XLON 506 123.60 10:34:20 00344258584TRLO1 XLON 68 123.60 10:34:26 00344258654TRLO1 XLON 319 123.60 10:34:56 00344259042TRLO1 XLON 6 123.60 10:35:20 00344259447TRLO1 XLON 616 123.40 10:45:10 00344267804TRLO1 XLON 608 123.20 10:52:03 00344273495TRLO1 XLON 298 123.00 10:52:29 00344273776TRLO1 XLON 335 123.00 10:52:29 00344273777TRLO1 XLON 10 123.20 11:15:21 00344278513TRLO1 XLON 611 123.60 11:27:26 00344279288TRLO1 XLON 124 123.80 11:40:37 00344280198TRLO1 XLON 475 123.80 11:40:37 00344280199TRLO1 XLON 614 123.60 11:41:17 00344280215TRLO1 XLON 24 123.40 12:11:05 00344281274TRLO1 XLON 59 123.40 12:11:05 00344281275TRLO1 XLON 488 123.40 12:11:10 00344281276TRLO1 XLON 59 123.20 13:15:49 00344283082TRLO1 XLON 115 123.20 13:15:49 00344283083TRLO1 XLON 429 123.20 13:15:49 00344283084TRLO1 XLON 425 123.00 13:16:26 00344283128TRLO1 XLON 204 123.00 13:16:26 00344283129TRLO1 XLON 500 122.60 13:25:46 00344283398TRLO1 XLON 136 122.60 13:25:46 00344283399TRLO1 XLON 1819 122.40 13:33:37 00344283606TRLO1 XLON 200 122.40 13:37:56 00344283699TRLO1 XLON 140 122.40 13:40:25 00344283744TRLO1 XLON 1 122.40 13:45:25 00344283852TRLO1 XLON 144 122.40 13:49:19 00344283959TRLO1 XLON 111 122.40 13:56:40 00344284205TRLO1 XLON 193 122.40 14:00:16 00344284396TRLO1 XLON 57 122.20 14:10:59 00344285180TRLO1 XLON 44 122.20 14:14:38 00344285233TRLO1 XLON 258 122.40 14:14:41 00344285234TRLO1 XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 11, 2025 11:56 ET (15:56 GMT)

DJ Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares -2-

551 122.40 14:14:42 00344285235TRLO1 XLON 641 122.20 14:20:42 00344285366TRLO1 XLON 619 121.80 14:21:26 00344285384TRLO1 XLON 620 121.60 14:26:14 00344285625TRLO1 XLON 213 122.20 14:32:21 00344285973TRLO1 XLON 540 122.60 14:32:21 00344285974TRLO1 XLON 244 122.60 14:32:21 00344285975TRLO1 XLON 229 122.60 14:32:21 00344285976TRLO1 XLON 250 122.60 14:32:21 00344285977TRLO1 XLON 1291 122.60 14:32:21 00344285978TRLO1 XLON 799 122.40 14:32:25 00344285979TRLO1 XLON 153 122.40 14:32:25 00344285980TRLO1 XLON 197 122.40 14:35:17 00344286124TRLO1 XLON 646 122.60 14:38:00 00344286252TRLO1 XLON 318 122.60 14:46:23 00344286819TRLO1 XLON 326 122.60 14:46:23 00344286820TRLO1 XLON 438 122.80 14:50:06 00344286996TRLO1 XLON 28 122.80 14:50:27 00344287001TRLO1 XLON 602 122.60 14:51:53 00344287107TRLO1 XLON 625 122.60 14:52:23 00344287143TRLO1 XLON 442 122.60 14:57:23 00344287432TRLO1 XLON 198 122.60 14:57:44 00344287453TRLO1 XLON 199 122.60 14:57:44 00344287454TRLO1 XLON 1483 122.60 14:57:44 00344287455TRLO1 XLON 138 122.60 14:57:46 00344287456TRLO1 XLON 57 122.80 15:05:00 00344287824TRLO1 XLON 433 122.80 15:09:24 00344288023TRLO1 XLON 204 122.80 15:09:24 00344288024TRLO1 XLON 95 123.00 15:23:06 00344288651TRLO1 XLON 225 123.00 15:23:07 00344288652TRLO1 XLON 1180 122.80 15:23:09 00344288654TRLO1 XLON 1546 122.80 15:23:09 00344288655TRLO1 XLON 160 122.80 15:23:09 00344288656TRLO1 XLON 504 122.80 15:23:13 00344288668TRLO1 XLON 722 122.80 15:23:13 00344288669TRLO1 XLON 516 122.60 15:24:24 00344288737TRLO1 XLON 314 122.80 15:34:24 00344289094TRLO1 XLON 289 122.80 15:36:04 00344289179TRLO1 XLON 289 122.60 15:41:55 00344289403TRLO1 XLON 314 122.60 15:41:55 00344289404TRLO1 XLON 604 122.80 15:41:55 00344289405TRLO1 XLON 181 122.80 15:41:55 00344289406TRLO1 XLON 158 122.80 15:41:55 00344289407TRLO1 XLON 604 122.80 15:41:55 00344289408TRLO1 XLON 603 122.60 15:41:55 00344289409TRLO1 XLON 232 122.40 15:44:08 00344289542TRLO1 XLON 110 122.60 15:51:07 00344290012TRLO1 XLON 8 122.60 15:51:08 00344290013TRLO1 XLON 51 122.60 15:51:08 00344290014TRLO1 XLON 169 122.40 15:52:04 00344290039TRLO1 XLON 306 122.40 15:52:04 00344290040TRLO1 XLON 120 122.40 15:52:05 00344290042TRLO1 XLON 84 122.40 15:52:05 00344290043TRLO1 XLON 251 122.20 15:59:24 00344290221TRLO1 XLON 289 122.20 15:59:29 00344290224TRLO1 XLON 251 122.20 16:01:04 00344290302TRLO1 XLON 66 122.20 16:01:04 00344290303TRLO1 XLON 62 122.20 16:01:04 00344290304TRLO1 XLON 274 122.60 16:13:01 00344290808TRLO1 XLON 13 122.60 16:13:01 00344290809TRLO1 XLON 941 122.60 16:13:01 00344290810TRLO1 XLON 289 122.60 16:13:01 00344290811TRLO1 XLON 271 122.60 16:13:01 00344290812TRLO1 XLON 315 122.60 16:13:01 00344290813TRLO1 XLON 606 122.20 16:13:01 00344290814TRLO1 XLON 606 122.00 16:13:01 00344290815TRLO1 XLON 3359 122.00 16:13:01 00344290816TRLO1 XLON 385 121.80 16:13:02 00344290818TRLO1 XLON 1047 121.80 16:13:02 00344290819TRLO1 XLON 496 121.80 16:13:06 00344290824TRLO1 XLON 385 121.80 16:13:06 00344290825TRLO1 XLON 1047 121.80 16:13:06 00344290826TRLO1 XLON 183 121.60 16:13:35 00344290861TRLO1 XLON 107 121.60 16:13:56 00344290880TRLO1 XLON 17 121.60 16:14:07 00344290895TRLO1 XLON 385 121.40 16:14:24 00344290919TRLO1 XLON 215 121.40 16:14:47 00344290947TRLO1 XLON 217 121.40 16:14:47 00344290948TRLO1 XLON 51 121.40 16:15:05 00344290972TRLO1 XLON 382 121.40 16:15:05 00344290973TRLO1 XLON 334 121.40 16:15:27 00344290993TRLO1 XLON 122 121.40 16:15:27 00344290994TRLO1 XLON 14 121.40 16:15:50 00344291001TRLO1 XLON 296 121.40 16:15:53 00344291010TRLO1 XLON 433 121.40 16:16:04 00344291032TRLO1 XLON 22 121.40 16:16:04 00344291033TRLO1 XLON 455 121.40 16:16:04 00344291034TRLO1 XLON 310 121.40 16:16:04 00344291035TRLO1 XLON 434 121.40 16:16:04 00344291036TRLO1 XLON 301 121.40 16:16:07 00344291038TRLO1 XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 11, 2025 11:56 ET (15:56 GMT)

DJ Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares -3-

284 121.40 16:17:40 00344291125TRLO1 XLON 6 121.40 16:17:44 00344291128TRLO1 XLON 456 121.40 16:17:44 00344291129TRLO1 XLON 134 121.40 16:17:44 00344291130TRLO1 XLON 301 121.40 16:17:44 00344291131TRLO1 XLON 284 121.40 16:17:44 00344291132TRLO1 XLON 462 121.40 16:17:44 00344291133TRLO1 XLON 263 121.60 16:17:55 00344291139TRLO1 XLON 299 121.60 16:17:55 00344291140TRLO1 XLON 270 121.60 16:17:55 00344291141TRLO1 XLON 76 121.40 16:18:10 00344291146TRLO1 XLON

- ENDS -

Enquiries:

Funding Circle:

Investor Relations ir@fundingcircle.com Tony Nicol

Media Relations press@fundingcircle.com

Headland Consultancy +44 (0) 20 3805 4822 Stephen Malthouse

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ISIN: GB00BG0TPX62 Category Code: POS TIDM: FCH LEI Code: 2138003EK6UAINBBUS19 OAM Categories: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares Sequence No.: 395679 EQS News ID: 2168824 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------

Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=2168824&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed

(END) Dow Jones Newswires

July 11, 2025 11:56 ET (15:56 GMT)