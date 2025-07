www.bernecker.info

Der mittelgroße Energieversorger mit "globaler Präsenz" (Sitz: Arlington, Virginia) schaffte am Mittwoch 19,8 % Tagesgewinn und führte damit den S&P 500 an. 1981 für Consulting gegründet, wurde Applied Energy Services (Name bis 2000) selbst tätig und die Expansion führte in zeitweise fast 30 Länder.Die Ambitionen wechselten von weltweiter Expansion zu einem anderen Schwerpunkt, den regenerativen Energien. Stark auf Fremdkapital angewiesen, ergab sich im Kursverlauf 2021 ein erster Knacks. Der regelrechte Verfall der Aktie setzte Ende 2022 ein. Nach bekanntem Muster: Die Zinsproblematik verwandelte die stolze thematische Expansion in ein finanzielles Abenteuer.Ähnlich wie im Westernfilm, nahen inzwischen wegekundige "Scouts" heran, um die "Greenhorns" aus schwierigem Gelände herauszuführen. Laut den US-Medien Barron's und Bloomberg sind dies BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT und Infrastructure Partners von BLACKROCK. Unromantisch gesagt: Die Hedgefonds haben wohl Einstiegsinteresse.9 Mrd. $ Börsenwert wirkt mit einem Foward-KGV unter 6 moderat. Allerdings spricht eine Verschuldung um 30 Mrd. $ (ca. 9-faches Eigenkapital) gegen allzu hohe Offerten bei einer eventuellen Übernahme. Wer bei solchen Situationen gern dabei ist, setzt per Anfangsposition den Fuß in die Tür.Der Chartvergleich mit ähnlich gelagerten Konzernen lässt erahnen, dass die verschiedenen Player ganz unterschiedliche Wege beschritten haben. Der nachträgliche Wechsel auf einen anderen Pfad ist mühsam - die "Scouts" können es richten.Helmut GellermannBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf.