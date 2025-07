Beijing (ots/PRNewswire) -Der Online-Verkaufswert von Goji-Beeren, die in der autonomen Region Ningxia Hui im Nordwesten Chinas produziert werden, erreichte 2024 1,53 Milliarden Yuan (etwa 213,2 Millionen USD). Dies geht aus einem Bericht über den chinesischen Preisindex für den elektronischen Handel mit Gojibeeren (2024-2025) hervor, der am Mittwoch im Kreis Zhongning in Ningxia veröffentlicht wurde und ergab, dass die Beeren 61,3 Prozent des nationalen Marktanteils ausmachen.Der Bericht hebt hervor, wie Ningxia durch Innovationen entlang der gesamten Wertschöpfungskette, darunter tiefgehende Verarbeitung, Bedarfsanalyse und Markenentwicklung, erhebliche Preisaufschläge für hochwertige Produkte wie Goji-Beeren-Saft und gefriergetrocknete Goji-Beeren erzielen konnte. Dieser Erfolg hat ein Geschäftsmodell für andere Gojibeeren produzierende Regionen geliefert, die eine höhere Wertschöpfung anstreben.Der gemeinsam vom China Economic Information Service und der Forst- und Weideverwaltung von Ningxia erstellte Bericht ist ein wichtiges Ergebnis des digitalen Überwachungssystems für landwirtschaftliche Spezialitäten in China.Er besagt, dass der chinesische Goji-Beeren-Sektor 2024 ein jährliches Wachstum in Bezug auf die vier wichtigsten Kennzahlen verzeichnet, nämlich Wert und Volumen des Online-Einzelhandelsumsatzes, durchschnittlicher Transaktionspreis und Anzahl der E-Commerce-Unternehmen.Goji-Beeren, auch Wolfsbeeren genannt, sind eine Spezialität mit einer langen Geschichte und einem reichen kulturellen Erbe in China. Aufgrund ihres gesundheitlichen Nutzens, ihrer kulinarischen Vielseitigkeit und ihres wirtschaftlichen Wertes nehmen die Beeren in der Agrar-, Gesundheits- und Kulturwirtschaft des Landes eine einzigartige Stellung ein.Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/346559.htmlView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-ningxia-goji-beeren-beanspruchen-2024-uber-61-prozent-des-chinesischen-online-einzelhandelsmarktes-302503438.htmlPressekontakt:Silvia Su,silviasu07@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/6075124