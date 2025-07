© Foto: Marco De Swart/epa/ANP/dpa

Vom Zapfhahn an die Börse! Wer in Bier investieren möchte, sollte sich diese Aktien genauer ansehen.Der Bierkonsum in Deutschland ist dramatisch zurück gegangen. Das bietet einen Anlass, um auf Brauereien zu schauen, die an der Börse gelistet sind. Denn der Absatzrückgang der Branche von 6,8 Prozent bei alkoholhaltigem Bier in den ersten fünf Monaten des Jahres hat nach Ansicht der Brauerei Veltins historische Dimension. "Der Biermarkt schwächelt aktuell in einer Größenordnung, wie wir sie so seit der Wiedervereinigung nicht erlebt haben", sagt der Geschäftsführer Vertrieb bei Veltins, Rainer Emig gegenüber der dpa. Im Trend liegt laut …