Berlin/Böblingen (ots) -Es sind oft nur winzige Kleinigkeiten, die noch zu perfektionieren sind: Hier der richtige Griff am Kupplungsschlüssel, da die korrekte Handbewegung bei der Meldung "1. C-Rohr Wasser marsch!": Heute fand in Böblingen (Baden-Württemberg) das Training der Deutschen Feuerwehr-Meisterschaften im Traditionellen Internationalen Wettbewerb statt. Morgen geht es dann unter Wettkampfbedingungen bei Löschangriff und Staffellauf im Waldstadion zur Sache."Wir haben optimale Bedingungen für die Wettbewerbe - vom Wetter bis zur Stimmung! Ich bin stolz über die zahlreichen helfenden Hände der Feuerwehr Böblingen und danke vor allem der Stadt für die perfekte Unterstützung", erklärt Thomas Reuter, Bundeswettbewerbsleiter des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV) und 2. stellvertretender Kommandant der Feuerwehr Böblingen. Amtsleiterin Gisa Gaietto war am Trainingstag bereits persönlich vor Ort, um sich die Leistungen der Mannschaften anzusehen. Besonderes Augenmerk lag hierbei natürlich auf dem heimischen Team; die Feuerwehr Böblingen hat es einmal mehr geschafft, nicht nur die Wettbewerbe auf nationaler Ebene auszurichten, sondern sich auch hierfür zu qualifizieren.Insgesamt sind 63 Mannschaften mit 756 Feuerwehrangehörigen am Start. 55 Wertungsrichter achten auf jeden Fehler, geben beim Training Hinweise zur richtigen Durchführung und sorgen am morgigen Wettkampftag für den korrekten Ablauf.Informationen zum Wettbewerb stehen unter https://www.feuerwehrverband.de/fachliches/fb/fb-wettbewerbe/ zur Verfügung. Bilder der Deutschen Feuerwehr-Meisterschaften werden unter https://www.feuerwehrverband.de/presse/bilder/ online gestellt.