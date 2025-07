Vancouver, British Columbia, (11. Juli 2025) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), ein Anbieter von Unternehmenstechnologielösungen, der auf Drohnen auf der Basis von KI (Künstlicher Intelligenz), Drone as a Service (DaaS), Software as a Service (SaaS) für Unternehmen und Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, reagiert heute auf die neue Richtlinie des Verteidigungsministers Pete Hegseth vom 10. Juli 2025, "Unleashing U.S. Military Drone Dominance". ZenaTech bestätigt, dass im Rahmen dieser Richtlinie alle ZenaDrone-Drohnen als Verbrauchsmaterial der Gruppe 1-2 eingestuft werden und nun von Befehlshabern im Feld für Trainings- und reale Einsätze direkt erworben werden können und keine grüne oder blaue UAS-(Unmanned Aerial System)-Zertifizierung mehr benötigen.

Die Richtlinie, in der er Drohnen als "die größte Innovation auf dem Schlachtfeld seit einer Generation" bezeichnete, schreibt die rasche Beschaffung, den Einsatz und die operative Nutzung von kleinen, kostengünstigen Drohnen der Gruppen 1 und 2 vor. Die Richtlinie behandelt sie nun als Verbrauchsgüter und nicht mehr als langlebige Wirtschaftsgüter. Das Unternehmen geht daher davon aus, dass dies zu einer Straffung der bürokratischen Abläufe und zur Förderung von Innovationen, einschließlich des Einsatzes von Prototypen und handelsüblichen Systemen, führen wird, um sicherzustellen, dass das US-Militär in der Lage ist, durch eine rasche Ausweitung der Drohnenkapazitäten auf dem Schlachtfeld den Gegnern zuvorzukommen. Dieses Memo stellt auch einen Paradigmenwechsel dar, indem es die Beschaffungsbefugnis auf dem Schlachtfeld in die Hände der Befehlshaber an der Front und nicht der Beschaffungsstellen legt.

"Die neue Richtlinie verändert unser Unternehmen und die gesamte Branche für kleine Drohnen. Durch die Beseitigung der traditionellen UAS-Zertifizierungshürden für Drohnen der Gruppen 1 und 2 können wir unsere innovativen und erschwinglichen Lösungen direkt an die vorderste Front liefern und so die Innovation und die Wirkung auf dem Schlachtfeld wie nie zuvor beschleunigen", sagte Shaun Passley, CEO von ZenaTech. "Das bedeutet, dass Befehlshaber im Feld unsere robusten, einsatzflexiblen Drohnen direkt für Schulungen, Übungen, reale Einsätze oder sogar Prototypen kaufen können. Wir beschleunigen jetzt unsere Bemühungen in der Produktion und im Verteidigungsgeschäft, um die dringende Nachfrage zu befriedigen und dem US-Militär zu helfen, seine Vormachtstellung im Sektor Drohnen zu behaupten."

Wichtigste Auswirkungen:

- Schnelle Akquisition im Feld - ZenaDrone umgeht bürokratische Verzögerungen und steht den Frontkräften umgehend zur Verfügung.

- Prototyp-freundliche Bereitstellung - Frühphasen-Versionen können erworben und im operativen Kontext getestet werden.

- Einstufung als Verbrauchsgüter - Drohnen der Gruppen 1 und 2 werden nun wie Verbrauchsgüter und nicht mehr wie langlebige Wirtschaftsgüter behandelt und sind daher kostengünstig, austauschbar und haben einen geringen Verwaltungsaufwand.

- Nutzwert für mehrere Missionen - bereit für Missionen zur Inspektion, Überwachung und Aufklärung (ISR), Drohnenabwehr und mehr.

Zeitplan im Memo:

- Bis 1. September: Jeder Dienstzweig soll "experimentelle Formationen" aufbauen, die auf kleine UAS zugeschnitten sind.

- Bis Ende des Gesamtjahres 2026: Alle Truppen werden mit kostengünstigen Einwegdrohnen ausgestattet.

- Bis 2027: Vollständige Integration von UAS in umfassende Schulungsveranstaltungen des Verteidigungsministeriums.

Das Portfolio des Unternehmens an Verteidigungsdrohnen umfasst:

- Die ZenaDrone 1000 ist ein mittelgroßes Fluggerät mit Senkrechtstart- und -landungsfunktion (Vertical Takeoff and Landing, VTOL) und einer Tragfähigkeit von ca. 40 kg, das über KI-gestützte Autonomie, sichere Kommunikation über das firmeneigene DroneNet-System sowie eine robuste Konstruktion verfügt. Es wurde für ISR-Zwecke entwickelt und sowohl von der US Air Force als auch von der Navy Reserve für den Transport kritischer Güter (z. B. Blut) getestet.

- IQ Square, eine VTOL-Drohne (Startgröße 40? × 40?), wurde für die Vermessung von Grundstücken, die Inspektion von Infrastrukturen und die Aufklärung im Verteidigungsbereich entwickelt.

- IQ Nano ist eine kompakte Drohne für den Innenbereich (Startgröße 20? x 20?), die für den Einsatz in Umgebungen ohne GPS wie Lagerhallen oder militärische Infrastrukturen für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen entwickelt wurde, über Hindernisvermeidung verfügt und als KI-gesteuerte Drohnenschwärme oder -flotten betrieben werden kann.

- Das DaaS-(Drone as a Service)-Angebot wird speziell auf die Nutzung durch US-Verteidigungs- und Regierungsbehörden zugeschnitten. Das DaaS-Modell beschleunigt die Übernahme durch die Regierung, indem es die Beschaffung und Bereitstellung vereinfacht und den Kunden im Verteidigungsbereich flexible, skalierbare, KI-gestützte Drohnenlösungen bietet, die auf entstehende Missionsanforderungen abgestimmt sind.

Über ZenaTech

https://www.zenatech.com/ (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist Anbieter von Unternehmenstechnologielösungen, der sich auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), SaaS-Unternehmenslösungen und Quantencomputing für betriebsrelevante Geschäftsanwendungen spezialisiert hat. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Inspektion, Überwachung, Sicherheit, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Gesundheit, Regierung und Industrie anwenden, und Drohnen, die in diesen Bereichen sowie in der Landwirtschaft, Verteidigung und Logistik eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu einer außergewöhnlichen Betriebseffizienz, Genauigkeit und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen verfügt weltweit über sieben Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten und baut sein DaaS-Geschäftsmodell und globales Partnernetzwerk weiter aus.

Über ZenaDrone

https://www.zenadrone.com/, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Drohnenlösungen für Unternehmen, die unter anderem von Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie anderen Software- und Hardware-Innovationen Gebrauch machen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale Drohnenlösungen für industrielle Überwachungs-, Kontroll-, Inspektions-, Tracking-, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit kommt die Drohne ZenaDrone 1000 bei Erntemanagementanwendungen in der Landwirtschaft und bei kritischen Feldanwendungen im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lager- und Logistiksektoren verwendet und IQ Square ist eine Indoor-/Outdoor-Drohne, die für die Landvermessung und Inspektionen im kommerziellen und Verteidigungssektor entwickelt wurde.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80320Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80320&tr=1



