Bitcoin klettert auf 118.000 Dollar - Experten sehen weiterhin Potenzial

Der Bitcoin-Kurs hat neue Höhen erreicht und notiert aktuell bei 118.000 Dollar, nachdem er gestern bereits die 112.000-Dollar-Marke durchbrochen hatte. Während viele Anleger, die frühzeitig investiert haben, bereits von dieser Entwicklung profitieren, betrachten Experten den aktuellen Kurs immer noch als günstige Einstiegsgelegenheit.

Binance-Gründer CZ sieht Bitcoin in Millionenhöhe

Der Gründer der weltgrößten Kryptobörse Binance, Changpeng Zhao (auch bekannt als CZ), bezeichnet den aktuellen Bitcoin-Kurs trotz des Allzeithochs noch immer als "Dip". Normalerweise spricht man von einem Dip nach einer Kurskorrektur, wenn der Preis gefallen ist und eine günstige Kaufgelegenheit bietet. CZ's Aussage deutet darauf hin, dass er in naher Zukunft mit noch deutlich höheren Kursen rechnet.

Der Krypto-Experte hat bereits mehrfach betont, dass Bitcoin in den nächsten vier Jahren auf 500.000 bis 1.000.000 Dollar steigen könnte. Seine Begründung: Während Fiatwährungen theoretisch unbegrenzt gedruckt werden können, ist Bitcoin auf 21 Millionen Einheiten limitiert. Die globale M2-Geldmenge befindet sich derzeit auf einem Allzeithoch - ein Trend, der sich fortsetzen und den Bitcoin-Kurs weiter antreiben dürfte.

Bitcoin Hyper: Neue Layer-2-Lösung im Presale

Bitcoin Hyper ($HYPER) präsentiert sich als vielversprechende Investitionsmöglichkeit im Kryptomarkt. Das Projekt entwickelt eine auf Solana basierende Layer-2-Lösung, die Bitcoin-Besitzern Zugang zu dezentralen Finanzanwendungen (DeFi) ermöglichen soll. Während Bitcoin als älteste Kryptowährung bislang nicht von den Funktionen neuerer Blockchains wie Ethereum oder Solana profitieren konnte, soll sich dies nun ändern.

Der $HYPER-Token steht im Zentrum dieser neuen Blockchain und ist aktuell im Vorverkauf erhältlich. Die Nachfrage ist bereits jetzt enorm - Anleger haben in kürzester Zeit Token im Wert von fast 2,4 Millionen Dollar erworben, noch bevor der Coin an Börsen gelistet wurde. Der Preis wird während des Vorverkaufs mehrfach erhöht, was frühen Investoren bereits erste Buchgewinne beschert. Analysten erwarten nach dem offiziellen Launch einen Kursanstieg um mehr als das 20-fache, wodurch frühe Investoren die Chance haben, von Anfang an dabei zu sein.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.