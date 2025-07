Ethereum steigt auf 3.000 Dollar und visiert 4.000 Dollar an

Der Kryptomarkt zeigt sich aktuell in Hochform. Bitcoin hat ein neues Allzeithoch von 118.000 Dollar erreicht und treibt damit auch die meisten Altcoins nach oben. Besonders Ethereum (ETH) gehört unter den größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung zu den großen Gewinnern, wobei zwischenzeitlich sogar die 3.000-Dollar-Marke zurückerobert werden konnte - und das könnte erst der Anfang einer beeindruckenden Kursentwicklung sein.

Die 3.000-Dollar-Marke als Sprungbrett für Ethereum

Anleger mussten lange auf ein Lebenszeichen von Ethereum warten. Die zweitgrößte Kryptowährung der Welt hat im letzten Jahr unterdurchschnittlich performt und war nach dem Zollschock sogar auf 1.400 Dollar gefallen. Davon ist heute nichts mehr zu spüren. In den letzten drei Monaten hat sich der Kurs mehr als verdoppelt, wobei sogar die 3.000-Dollar-Marke heute im Laufe des Tages kurzzeitig zurückerobert wurde.

Nach einem so steilen Anstieg wäre grundsätzlich ein Rücksetzer auf den Bereich um 2.800 Dollar keine große Überraschung, und Gewinnmitnahmen sind nach einem solchen Anstieg nichts Neues. Allerdings zeigt sich, dass Ethereum an diesem Punkt noch sehr viel Luft nach oben hat und die 3.000-Dollar-Marke historisch betrachtet selten ein Widerstand war, sondern meistens ein Sprungbrett für einen schnellen Anstieg auf 4.000 Dollar.

Historische Muster deuten auf weitere Kursgewinne hin

Historische Daten sind zwar keine Garantie für zukünftige Kursentwicklungen, sie zeigen aber auf, wie Marktteilnehmer ticken und können daher zumindest eine grobe Richtung vorgeben. Ein Blick auf das letzte Jahr zeigt, dass Ethereum inzwischen dreimal in relativ kurzer Zeit von 3.000 Dollar auf 4.000 Dollar gestiegen ist. Dabei waren die Bedingungen im ersten Quartal 2024 ähnlich wie diesmal, weil der Kurs auch hier vorher noch deutlich tiefer war und schon auf 3.000 Dollar einen starken Anstieg hingelegt hat.

Die steigende Nachfrage nach Ethereum kommt nicht nur von Privatanlegern, sondern auch von institutionellen Investoren. Durch die Spot-Ethereum-ETFs fließt immer mehr Kapital in ETH, und immer mehr Unternehmen kaufen auch direkt Ethereum. Es deutet also alles darauf hin, dass Ethereum noch in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreichen könnte, während alternative Investitionen wie Bitcoin Hyper möglicherweise noch höhere Renditen bieten könnten.

Bitcoin Hyper im Presale: Eine Alternative mit höherem Renditepotenzial

Ethereum könnte seinen Wert von hier aus nochmal verdoppeln und damit ein neues Allzeithoch erreichen. Renditen von 1.000% und mehr sind aufgrund der hohen Bewertung aktuell aber nicht mehr möglich. Mit Bitcoin Hyper kommt ein Altcoin auf den Markt, der jetzt noch deutlich mehr Potenzial haben könnte, da das Projekt mit einem einzigartigen Konzept überzeugt.

Die Entwickler bringen eine neue Layer-2-Blockchain auf den Markt, die auf Solana basiert. Anleger können ihre Bitcoin in Zukunft auf diese neue Layer 2 bridgen und so durch Staking, Yield Farming und andere Anwendungen eine zusätzliche Rendite unabhängig von der Kursentwicklung erzielen. Das könnte sich als Gamechanger für Bitcoin erweisen und ermöglicht Bitcoin-Besitzern, von den Vorteilen dezentraler Finanzanwendungen zu profitieren. Die Nachfrage ist bereits jetzt enorm - Anleger haben bei Bitcoin Hyper noch die Gelegenheit, von Anfang an dabei zu sein, und haben bereits über 2,3 Millionen Dollar in den Vorverkauf investiert. Analysten vermuten, dass der HYPER-Kurs nach dem Launch schnell um weit mehr als 1.000% steigen könnte.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.