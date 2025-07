Krypto-ETFs verzeichnen Rekord-Zuflüsse und treiben Bitcoin auf neues Allzeithoch

Die institutionelle Nachfrage nach Kryptowährungen hat einen neuen Höhepunkt erreicht, wobei sowohl Bitcoin- als auch Ethereum-Spot-ETFs derzeit massive Zuflüsse in Milliardenhöhe verzeichnen. Diese Entwicklung hat den Krypto-Markt in den letzten 24 Stunden deutlich gestärkt und Bitcoin zu einem neuen Allzeithoch von über 118.000 Dollar verholfen, während Ethereum wieder die 3.000-Dollar-Marke überschreiten konnte.

Massive ETF-Zuflüsse als Treiber für Bitcoin und Ethereum

Die Spot-ETFs für Bitcoin und Ethereum, die bereits 2024 eingeführt wurden, erfreuen sich wachsender Beliebtheit bei institutionellen Investoren. Sie bieten erstmals eine Möglichkeit für diese Zielgruppe, in Kryptowährungen zu investieren, ohne das Verwahrungsrisiko selbst tragen zu müssen.

Besonders seit April 2025 haben die Investitionen in Bitcoin-Spot-ETFs wieder stark zugenommen. Die bisherigen Nettozuflüsse belaufen sich bereits auf über 51 Milliarden Dollar seit ihrer Einführung. Allein am 10. Juli wurde ein Nettozufluss von 1,175 Milliarden Dollar verzeichnet, wovon 448,5 Millionen Dollar auf den IBIT Spot-ETF von BlackRock entfielen. Auch die Ethereum-ETFs zeigten sich stark mit Zuflüssen von 383,1 Millionen Dollar am selben Tag, wobei der größte Anteil mit 300,9 Millionen Dollar ebenfalls auf BlackRocks ETH-ETF ETHA entfiel.

Verbesserte makroökonomische Bedingungen beflügeln den Krypto-Markt

Das immense Interesse institutioneller Anleger am Kauf von Bitcoin und Ethereum kann auf ein sich positiv veränderndes makroökonomisches und geopolitisches Umfeld zurückgeführt werden. In den letzten zwölf Monaten hatten diverse Unsicherheiten wie mögliche Handelskonflikte, geopolitische Spannungen und Rezessionsängste die Märkte stark gedämpft.

Inzwischen scheinen viele dieser Konflikte entschärft zu sein. Mit Donald Trumps kürzlich verabschiedeter "Big Beautiful Bill" gibt es ein über 3 Billionen Dollar schweres Ausgabenpaket, das die US-Märkte mit frischer Liquidität versorgen wird. Zusätzlich scheint die Federal Reserve erstmals seit langem wieder bereit, den Leitzins zu senken und könnte bald mit quantitativen Lockerungsmaßnahmen beginnen. Die Trump-Administration zeigt sich zudem kryptofreundlich, was das Potenzial für weitere Kurssteigerungen erhöht. Viele Analysten prognostizieren Bitcoin-Preise von über 150.000 Dollar bis zum Jahresende, was auch für neue Projekte im Krypto-Sektor positive Auswirkungen haben könnte.

Bitcoin Hyper im Presale: Eine innovative Layer-2-Lösung für Bitcoin

Ein besonders interessantes Projekt in diesem Zusammenhang ist Bitcoin Hyper mit seinem nativen Token HYPER. Die Entwickler verfolgen das ambitionierte Ziel, Bitcoin um seine erste funktionierende Layer-2-Blockchain zu erweitern. Während Bitcoin zwar die Leitwährung des Kryptomarktes ist, hat die Blockchain aufgrund ihres Alters Nachteile bei Transaktionsgeschwindigkeit und -kosten, was sie für Mikrozahlungen oder DeFi-Anwendungen unattraktiv macht.

Die L2-Blockchain von Bitcoin Hyper soll auf der Solana Virtual Machine aufbauen und so die schnellen und günstigen Transaktionen von Solana mit Bitcoins Position als Leitwährung kombinieren. Dies könnte Bitcoin neue Anwendungsfälle eröffnen und erklärt das große Interesse vieler Anleger an diesem Projekt. Der HYPER-Token befindet sich noch im Presale und wird zum Festpreis von 0,012225 Dollar angeboten. Bereits über 2,35 Millionen Dollar wurden im Vorverkauf gesammelt, und die erworbenen Tokens können für eine jährliche Rendite von bis zu 350% gestaked werden - eine Chance für frühe Investoren, von Anfang an Teil dieser vielversprechenden Entwicklung zu sein.

