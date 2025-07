NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Freitag im US-Handelsverlauf nur wenig bewegt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street 1,1693 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs am Nachmittag in Frankfurt auf 1,1683 (Donnerstag: 1,1709) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8559 (0,8540) Euro.

Die Unsicherheit um die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump bleibt das bestimmende Thema an den Finanzmärkten und die Unsicherheit hoch. Trump hat das Nachbarland Kanada mit Zöllen in Höhe von 35 Prozent belegt. Zuvor hatte er bereits zahlreiche Briefe mit Zollankündigungen an andere Staaten geschickt.

In einem Interview des Senders NBC News kündigte er zudem pauschale Strafzölle von 15 oder 20 Prozent auf Waren der meisten Handelspartner an und sagte zudem, dass die Europäische Union (EU) in Kürze ein entsprechendes Schreiben erhalten könnte./ck/he