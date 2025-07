Vor dem Wochenende hat mit dem Chemikalienhändler Brenntag bereits das dritte Unternehmen am Freitag die Prognose für das laufende Jahr gesenkt. An der Börse kam das naturgemäß nicht gut an. Die Aktie, die bereits im Xetra-Handel an Boden verloren hat, rutschte im späten Handel noch weiter ab.Vor Brenntag hatten sich bereits Covestro und BASF skeptischer gezeigt. Der DAX-Konzern rechnet nun für das Geschäftsjahr 2025 nur noch mit einem operativen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITA) ...

