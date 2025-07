Der Bitcoin erklimmt gerade neue Rekordstände: heute über 118.000?$, ein Plus von rund 26?% in diesem Jahr, getrieben von massiven Zuflüssen in Spot-ETFs (über?1?Mrd.?$ an nur einem Tag) und einem Short-Squeeze von mehr als 1?Mrd.?$ . Zusätzlich sorgen politische Impulse - etwa der GENIUS-Act im Senat und eine deutlich positivere Haltung der US-Regierung - für Rückenwind . Wir bei Feingold Research sind klar "long" auf Bitcoin. Dank unserer Analysen und Strategieampeln konnten unsere Abonnenten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...