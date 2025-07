© Foto: Gent Shkullaku - ZUMA Press Wire

Trotz Zöllen und Krisen verzeichnen viele Börsen im laufenden Jahr hohe Kursgewinne. Doch welche Länder liefern die höchste Rendite und wer fällt zurück? Ein Blick auf die globalen Gewinner und Verlierer.Europäische Aktien haben sich im Jahr 2025 als überraschende Gewinner herausgestellt. Wie aus einer von CNBC in Auftrag gegebenen Auswertung von Morningstar hervorgeht, liegen Griechenland, Polen, Tschechien und Spanien bei den weltweiten Kursgewinnen an der Spitze. Im Vergleich dazu fielen die US-Aktienmärkte aufgrund von Unsicherheiten über Trumps politische Entscheidungen schwächer aus. Peter Boockvar, Chief Investment Officer bei der Bleakley Financial Group, erklärt: "Der von den USA …