Die Berliner Ladeplattform Cariqa hat in einer Seed-Runde 4 Millionen Euro eingesammelt. Mit dem frischen Kapital will das Unternehmen sein Produkt weiterentwickeln, in europäische Märkte expandieren und sich stärker mit CPOs, Autoherstellern und Flottenanbietern vernetzen. Cariqa arbeitet wie berichtet an einem neuen Zahlungssystem für Ladesäulen: Anstatt des bisher üblichen Bezahlkonzepts über E-Mobility-Provider verbindet Cariqa als Plattform ...

Den vollständigen Artikel lesen ...