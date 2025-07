© Foto: Alex Brandon/AP/dpa

Donald Trump verschärft den Ton im internationalen Handel und droht ab dem 1. August mit massiven Strafzöllen auf Importe aus der Europäischen Union und Mexiko. US-Präsident Donald Trump verschärft den Ton im internationalen Handel und droht ab dem 1. August mit massiven Strafzöllen auf Importe aus der Europäischen Union und Mexiko. In einem am Samstag veröffentlichten Schreiben kündigte der Republikaner einen Zollsatz von 30 Prozent an. Ein Schritt, der sowohl wirtschaftlich als auch politisch weitreichende Folgen haben dürfte. Die Mitteilungen an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum wurden über Trumps Plattform Truth Social öffentlich …