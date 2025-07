© Foto: pixabay

Die Aktienmärkte haben im ersten Halbjahr 2025 eindrucksvoll zugelegt. Mit einem Plus von rund 22 Prozent seit Jahresbeginn lässt der DAX sowohl den Euro Stoxx 50 als auch den S&P 500 deutlich hinter sich. Und der DAX macht zu Beginn des zweiten Halbjahres dort weiter, wo er im ersten aufgehört hat. Besonders die Hoffnung auf eine baldige Einigung im transatlantischen Handelsstreit sowie die massive Ausweitung der Staatsausgaben in Deutschland treiben die Kurse an. DZ-Bank-Analyst Sören Hettler verweist auf Investitionen in Verteidigung und Infrastruktur, die vor allem Versorger, Finanzwerte und Industrieunternehmen beflügeln. Auch die Suche vieler Investoren nach Alternativen zum US-Dollar …