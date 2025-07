Krypto-Analyst Visser warnt: Bitcoin wird bald nicht mehr führen!

Insbesondere Bitcoin ist den meisten Investoren und Personen außerhalb des Krypto-Marktes bekannt. Nun warnt der Krypto-Analyst Visser allerdings davor, dass BTC bald nicht mehr der Favorit der Anleger sein wird. Erfahren Sie jetzt weitere Hintergründe darüber in diesem Artikel.

Bitcoin führt noch den Krypto-Markt an

Betrachtet man einmal die Bitcoin-Dominanz, so wird klar, dass diese seit Ende des Jahres 2022 kontinuierlich gestiegen ist. Zuletzt wurde ein Wert von 63 % erreicht, was deutlich über den vorherigen 38 % ist und die Favorisierung der am höchsten bewerteten Kryptowährung verdeutlicht.

Während die BTC-Dominanz in dieser Zeit deutlich zugenommen hat, war bei Ethereum gleichzeitig ein Abfall von rund 20 % bis auf gerade einmal 7,1 % festzustellen. Zurückzuführen war dies vorwiegend auf das negative Sentiment bezüglich ETH und dessen Technologie, was sich in jüngster Zeit jedoch wieder gewandelt hat, wobei ein Anstieg bis auf 9 % zu sehen war.

Bitcoin- und Ethereum-Dominanz | Quelle: CoinMarketCap

Ähnlich sieht es auch bei der Kursentwicklung aus, wobei Bitcoin mit dem Platz 17 über die vergangenen 12 Monate viele Altcoins wie Ethereum und Solana in den Schatten gestellt hat. Auch wenn die Marktkapitalisierung der Altcoins deutlich zugenommen hat, so haben sich bisher erst 27 von ihnen über die letzten 90 Tage besser als Bitcoin entwickelt.

Somit befindet sich der Krypto-Markt weiterhin in der Nähe der Bitcoin-Saison, weshalb einige Krypto-Analyst nun auf deren verhältnismäßig günstige Bewertung im Vergleich zu anderen späten Phasen des Bullenmarktes verweisen. Denn vor dem Erreichen des nächsten Allzeithochs des Krypto-Marktes verharrte dieser zunächst mittelfristig in der Altcoin-Saison.

Krypto-Analyst Visser erwartet, dass Bitcoin bald nicht mehr führt

Auch wenn Bitcoin bisher den Krypto-Markt anführte und seine Dominanz zunahm, geht der Makro- und Krypto-Analyst Visser bald von einem etwas anderem Szenario aus. So rechnet er damit, dass der Krypto-Markt schon in nächster Zukunft in eine Altcoin-Saison übergehen kann, was er wie andere Experten vor allem an der Entwicklung von Ethereum ausmacht.

Insbesondere den technischen Ausbruch über die Marke von 2.700 USD vor zwei Wochen erachtet er als die Bestätigung an, die jetzt sogar bis zu einem Preis in den Bereich von 3.000 USD geführt hat. Ähnlich ist Ethereum als einer der sichereren Altcoins meist den noch spekulativeren Assets des Krypto-Marktes vorausgelaufen, was auch nun der Fall sein kann.

Einen weiteren unterstützenden Faktor für die positive Entwicklung sieht er in den Stablecoins, welche vor allem von den USA zur Finanzierung ihres Schuldenproblems vorangetrieben werden. Durch sie würde es laut Visser zu Netzwerkeffekten kommen, welche sich förderlich auf Ethereum auswirken, wobei vor allem weitere Liquidität in das Netzwerk gelangt.

Außerdem hat die Aktivität auf Ethereum in letzter Zeit mehrere Rekorde bei unter anderem den täglich aktiven Wallets verzeichnet. Ebenso kommen neue Layer-1-Chains für Ethereum wie Omni Network hinzu, welche die Grenzen zwischen der Layer-2-Skalierungslösungen eliminieren und eine deutlich bessere Nutzererfahrung ermöglichen sollen.

Ebenfalls unterstützend auf den Krypto-Markt wirken sich laut Visser die Expansion der Geldmenge M2, die steigenden Einkaufsmanagerindizes, die US-Dollar-Schwäche und die Anerkennung der Altcoins durch die Hedgefonds aus. Aber auch die hohe Nachfrage durch Krypto-Treasury-Unternehmen, Regierungen, Notenbanken, FOMO sowie das schnell schwindende Angebot sind weitere Faktoren.

Visser erachtet Bitcoin als mangelhaft für Zahlungsverkehr

Allein der Finanzsektor kommt mit seinen Subkategorien schon auf schätzungsweise 1 bis 5 Mio. TPS, wobei noch nicht einmal andere Kryptosektoren wie GameFi, KI, SocialFi und weitere integriert wurden. Demnach sind die 7 Transaktionen pro Sekunde von Bitcoin auch bei Weitem nicht ausreichend.

Diese technologische Limitierung erkannte auch Visser an, welcher Bitcoin noch nicht einmal für P2P-Transaktionen ausreichend hielt. Als Lösung hat er dafür früher einmal die Skalierungslösung Lightning Network ausfindig gemacht. Betrachtet man hingegen die Nodes, so ist aufgrund der mangelhaften Attraktivität ein Rückgang feststellbar.

Zudem wurde mit Bitcoin Hyper auch eine deutlich vielversprechendere Alternative entwickelt, welche die Grenzen von BTC überschreiten und ein wesentlich größeres Wachstum entfesseln soll. Für diesen Zweck wurde die hohe Marktkapitalisierung, die Etablierung und die Sicherheit von Bitcoin mit der Effizienz, dem Funktionsumfang, den niedrigen Gebühren und der geringen Latenz von Solana verbunden.

Auf diese Weise kann das Netzwerk laut Tests schon über 1,2 Mio. TPS und eine Verzögerung von weniger als 100 ms erreichen. Zudem sind Gasgebühren mit weniger als 1 Cent deutlich preiswerter als bei Bitcoin. All dies macht die Blockchain nicht nur für alltägliche Geschäfte als Kryptowährung und Wertspeicher geeigneter, sondern auch als digitalen Rohstoff interessant, der dank DeFi neben Kursgewinnen auch passive Einkommen erwirtschaftet.

Dementsprechend groß ist die Begeisterung der Investoren, welche in rund einem Monat schon HYPER-Coins für umgerechnet 2,53 Mio. USD gekauft haben. Für weniger als 4 Stunden können die Token noch rabattiert für 0,012225 USD erworben werden, wobei der Preis alle 2 Tage erhöht wird und die Staking-Rendite von 338 % tendenziell sinkt.

