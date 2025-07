Berlin/Böblingen (ots) -Großer Jubel bei den Siegermannschaften: Die Feuerwehr-Wettbewerbsgruppen Nidderau-Eichen A1 (Feuerwehren A, Hessen), Langenbach B1 (Feuerwehren B, Rheinland-Pfalz), Nidderau-Eichen (Frauen A, Hessen) sowie Hasselroth (Frauen B, Hessen) haben in ihren Kategorien den Titel der Deutschen Feuerwehren-Meisterschaften gewonnen. "Die monatelange Vorbereitung hat sich gelohnt: Herzlichen Glückwunsch! Teamgeist, Kameradschaft und Training haben Euch ans Ziel gebracht!", gratulierte Hermann Schreck, Vizepräsident und ständiger Vertreter des Präsidenten des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV), bei der Siegerehrung im baden-württembergischen Böblingen. Schreck dankte den Organisatoren sowie den Wertungsrichtern für die reibungslose Durchführung der Deutschen Feuerwehr-Meisterschaften.Böblingens Oberbürgermeister Dr. Stefan Belz erklärte: "Ich gratuliere den Deutschen Meisters herzlich. Als Oberbürgermeister der Stadt Böblingen und Schirmherr der Veranstaltung freut es mich sehr, dass so viele Mannschaften zu den Wettbewerben nach Böblingen ins Dagersheimer Waldstadion gekommen sind und hier ein fantastisches Wochenende im Zeichen des Sport und der Fairness verbracht haben. Was unsere Feuerwehren leisten, verdient unser aller Respekt, Wertschätzung und Beachtung."In allen Kategorien konnten sich Mannschaften für die Internationalen Wettbewerbe qualifizieren: Das Technische Organisationskomitee des Weltfeuerwehrverbandes CTIF ist optimistisch, dass sie im nächsten Jahr entsprechende Wettbewerbe anbieten können. "Alle Mannschaften, die eine Platzierung zur Qualifizierung erreichen, können davon ausgehen, dass sie 2026 gefordert sind", heißt es in der offiziellen Verlautbarung.Hierfür sind dann folgende Mannschaften qualifiziert:Feuerwehren A (keine Alterspunkte, gemischtes Team möglich):Nidderau-Eichen A1 (Hessen), Herrenberg-Kuppingen (Baden-Württemberg), Philippsreut (Bayern), Nidderau-Eichen A2 (Hessen), Renningen A1 (Baden-Württemberg), Reken A (Nordrhein-Westfalen)Feuerwehren B (alle Mitglieder über 30 Jahre, gemischtes Team möglich):Langenbach B1 (Rheinland-Pfalz), Densberg (Hessen), Huttengrund (Hessen), Asendorf-Uenzen B (Niedersachsen)Frauen A (keine Alterspunkte):Nidderau-Eichen (Hessen), Möllenbeck (Niedersachsen)Frauen B (alle Mitglieder über 30 Jahre):Hasselroth (Hessen)Insgesamt waren 63 Mannschaften mit 756 Feuerwehrangehörigen am Start. Hinzu kamen 55 Wertungsrichter und zahllose Helferinnen und Helfer der Feuerwehr Böblingen.Im Rahmen der Siegerehrung wurden die Finalläufe des 3-Löwen-Pokals des Landesfeuerwehrverbandes Baden-Württemberg durchgeführt. DFV-Bundeswettbewerbsleiter Thomas Reuter dankte dem Landesfeuerwehrverband für die Unterstützung der Deutschen Feuerwehr-Meisterschaften mit dem Wettbewerbsgerät vom Strahlrohr bis zur Tragkraftspritze.Bilder der Veranstaltung stehen unter https://www.feuerwehrverband.de/presse/bilder/ online. Die Ergebnislisten der Deutschen Feuerwehr-Meisterschaften werden unter https://www.feuerwehrverband.de/fachliches/fb/fb-wettbewerbe/ veröffentlicht.Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSilvia OestreicherTelefon: 0170 47 56 672E-Mail: oestreicher@dfv.orgFacebook: www.facebook.de/112willkommenfeuerwehrverband.deOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50093/6075311