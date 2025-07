China-Faktor: Experte sieht Bullenmarkt durch chinesische Geldpolitik

Während sich die meisten Kryptoinvestoren nun auf die US-Notenbank und mögliche Leitzinssenkungen fokussieren, hat der Gründer von 10T Holding und 1RoundTable Partners, Dan Tapiero, auf einen anderen Katalysator verwiesen. Seiner Ansicht nach sind die Kursanstiege jetzt vor allem auf China zurückzuführen. Erfahren Sie jetzt nähere Details in diesem Artikel.

China als primärer Treiber der Krypto-Rallye

In einem Interview hat der Krypto-Experte Dan Tapiero nun geäußert, dass er nicht in der Fed die treibende Kraft hinter Bitcoins Kursanstieg sieht. Stattdessen führt er diesen vor allem auf die chinesischen Zinsreduktionen zurück, welche laut ihm möglicherweise eine stärkere Verlangsamung Chinas anzeige, als viele denken.

Die niedrigen Zinsen hält er trotz des Verbots des Landes als bullisch für Bitcoin und Gold. Den Einfluss der US-Notenbank schätzt er hingegen gering ein, da sie zuletzt auch nichts an den Leitzinsen geändert hat. Zwar kam es laut ihm danach zum Bullenmarkt, der Grund sei hingegen vorwiegen die globale Liquidität. Aber auch die geopolitischen Spannungen und die Suche nach einem sicheren Hafen abseits der inflationären Fiatwährungen betrachtet der Krypto-Experte als treibende Kräfte hinter dieser Entwicklung. Gold hält er für einen Schutz gegen Inflation und geopolitische Ereignisse und Bitcoin für einen Hedge gegen das gesamte Finanzsystem, das auf Schulden und endlosem Gelddrucken basiert.

Liquiditäts-Boost durch chinesische Zinspolitik

China hat unter anderem die 7-Day Reverse Repo Rate und somit den kurzfristen Leitzins der People's Bank of China (PBoC) auf 1,4 % gesenkt, was das niedrigste Niveau seit über 10 Jahren ist, während sie zwischen den Jahren 2016 und 2020 noch zwischen 2,2 und 2,55 % oszillierte. Mit dieser wird für die Geldmengensteuerung, Liquiditätshilfe und kurzfristige Stimulierungen gesorgt.

Eher mit der Federal Funds Rate und somit dem zentralen Steuerungsinstrument der Fed vergleichbar ist hingegen Chinas MLF Rate (Medium-term Lending Facility). Auch bei dieser war zuletzt eine rapide Reduktion auf 2 % feststellbar, was ebenfalls das niedrigste Niveau seit über 10 Jahren ist. Zuvor waren es hier wie bei der 7-Day Reverse Repo Rate meist deutlich mehr, hier jedoch zwischen 3 und 3,3 %. Insgesamt liegen die Zinsen in China somit also deutlich niedriger als in den USA, wobei es bei den kurzfristigen Instrumenten eine Differenz von 3,5 % und bei den mittelfristigen Sätzen 2,75 bis 3 % sind. Zudem wurde die Geldmenge M2 in China seit dem Jahr 2009 mit 556,64 % deutlich schneller expandiert, als dies in den USA mit 165,20 % der Fall war.

