XRP-Boom: Die Gründe für den plötzlichen Kursanstieg

Kaum ein Coin kann auf eine so starke Community zählen wie $XRP. Obwohl Ripple über viele Jahre wenig Kursbewegungen bot, hielt die Community zusammen. Und zwar so lange, bis mit dem Coin von Ripple wieder hohe Gewinne zu erzielen waren. Das war erstmals im November des vergangenen Jahres bei der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika der Fall. Seitdem herrschte jedoch wieder eine Flaute im Kurs von $XRP. Eine lange Seitwärtsphase war die Folge. Doch mit der gestern einsetzenden Bewegung am Kryptomarkt explodiert auch $XRP.

US-Regierung kündigt "Crypto Week" an

Donald Trump gehört ohne jeden Zweifel zu den kontroversesten und polarisierendsten US-Präsidenten in der gesamten Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika. Doch egal ob man den 47. Präsidenten mag oder nicht, man muss ihm zugestehen, dass er seine Vorhaben stets mit vollem Einsatz umsetzt. So erklärte Trump bereits in seinem Wahlkampf im vergangenen Jahr, dass er die USA zur Krypto-Nation Nr. 1 machen wolle. Dieses Versprechen hatte ihm natürlich viele Sympathien und auch Stimmen aus der Krypto-Community eingebracht.

Denn in der kommenden Woche wird der US-Kongress nun eine "Crypto Week" abhalten! Die Nachricht um die von der US-Regierung geplante Crypto Week könnte phänomenale Auswirkungen auf die Kurse des Kryptomarktes haben. Erstmals in der Geschichte des Kryptomarktes wird die Regierung der größten Volkswirtschaft der Welt zusammenkommen und intensiv darüber beraten, wie die Vereinigten Staaten von Amerika zur Krypto-Hauptstadt der Welt werden können. Dabei könnten zahlreiche Ideen und Gesetze besprochen werden, die kurstreibend auf den Kryptomarkt wirken könnten. Damit könnten die Kurse vieler Coins in den nächsten Wochen stark explodieren. $XRP könnte dabei den Run auf sein Allzeithoch von 3,84 US-Dollar schaffen, das im Jahr 2018 markiert wurde.

Snorter Presale als Chance für Meme Coin Trader

Snorter ist ein neuer Altcoin, der es in sich hat. Allerdings bringt Snorter nicht nur den $SNORT-Token auf den Markt, sondern auch einen Solana-basierten Meme Coin Trading Bot, der in den Telegram Messenger integriert ist. Das bedeutet, Snorter kann einfach über Telegram bedient werden, Coins können einfach gehandelt und mit Stop Loss oder Take Profit versehen werden und auch zahlreiche weitere praktische Funktionen wie Copy Trading sind im neuen Snorter Trading Bot enthalten. Der Snorter Bot bringt Meme Coin Trading also auf das nächste Level.

$SNORT ist erst seit kurzem im Vorverkauf erhältlich, allerdings explodiert die Nachfrage schon jetzt. Innerhalb der ersten Tage ist die Vorverkaufssumme bereits auf mehr als 1,74 Mio. US-Dollar explodiert. Ein klares Indiz dafür, dass der Kurs direkt nach dem Launch in einigen Wochen stark ansteigen könnte. Schon während des Vorverkaufs wird der Tokenpreis mehrfach erhöht, was frühen Käufern einen ersten Buchgewinn bis zum Launch einbringt. Daher könnte auch der dazugehörige $SNORT-Token schon bald durch die Decke gehen.

