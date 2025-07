Krypto-Rallye: Warum Bitcoin und Ethereum noch lange nicht am Ende sind

Die Krypto-Welt steht Kopf. Bitcoin hat mit 118.000 Dollar ein neues Allzeithoch erreicht, während Ethereum erstmals seit Langem wieder über die 3.000-Dollar-Marke gestiegen ist. Für viele Anleger stellt sich jetzt die große Frage, ob sich der Einstieg bei diesen Kursen überhaupt noch lohnt, oder ob die Rallye inzwischen vorbei ist. Dabei deutet aktuell alles darauf hin, dass das erst der Anfang sein könnte.

Die aktuelle Rallye unterscheidet sich fundamental von 2021

Wer denkt, dass hier der Peak erreicht ist und es nun steil bergab geht, übersieht die wichtigsten Unterschiede zur letzten großen Krypto-Rallye 2021. Der Krypto-Experte von Rundumbitcoin erklärt in seinem aktuellen Video, warum dieses Mal alles anders ist. Weniger Hype, dafür stärkere Fundamentaldaten und institutionelles Geld.

Im Gegensatz zu früheren Bullruns ist die Aktivität im Bitcoin-Netzwerk aktuell noch überraschend niedrig, ebenso wie das Interesse bei Google-Suchanfragen. Auch die Zahl der aktiven Wallets zeigt, Privatanleger sind noch nicht vollständig zurück, was bedeutet, dass die große FOMO erst noch bevorsteht. Ethereum gilt in dieser Phase ohnehin als stark unterbewertet. Die Auslastung der Blockchain ist heute höher als je zuvor und das bei einem Kurs, der noch weit unter dem Allzeithoch von 2021 liegt. Viele Analysten sehen daher sowohl bei Bitcoin als auch bei Ethereum massives Potenzial. Bitcoin in Richtung 500.000 - 1.000.000 Dollar, Ethereum hat dagegen das Potenzial, auf 10.000 Dollar zu steigen.

Bitcoin Hyper Presale als Chance für frühe Investoren

Während viele jetzt zögern, bei Bitcoin oder Ethereum zum aktuellen Kurs einzusteigen, gibt es ein Projekt, bei dem man noch ganz am Anfang dabei sein kann, wenn es den Kryptomarkt revolutionieren könnte. Die Rede ist von Bitcoin Hyper ($HYPER). Die neue Layer-2-Lösung bringt das, worauf viele Bitcoin-Halter jahrelang gewartet haben, nämlich echte DeFi-Funktionalität für Bitcoin.

Mit einer auf Solana basierenden Chain können Anleger ihre Bitcoin künftig bridgen und im DeFi-Bereich nutzen, sei es für Staking, Lending oder Yield-Farming. Dabei bleiben die Bitcoin sicher auf der Original-Blockchain gespeichert und werden nur auf der Hyper Chain gespiegelt. Schon jetzt sorgt das Projekt für Aufsehen. Der native Token von Bitcoin Hyper ist $HYPER und dieser ist seit kurzem im Vorverkauf erhältlich. Schon jetzt haben Anleger fast 2,5 Millionen Dollar investiert, da sie hier noch die Möglichkeit haben, vor dem Listing an den Kryptobörsen zum günstigen Fixpreis einzusteigen. Viele Analysten sprechen bereits vom wichtigsten Altcoin in diesem Jahr und einige halten nach dem Launch einen Kursanstieg um weit mehr als 1.000 % für möglich.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.