ETH vs SOL: Vergleich der führenden Blockchain-Plattformen

Ethereum und Solana gehören zu den bedeutendsten Projekten im Krypto-Markt. Beide Netzwerke bieten enorme Utility, unterscheiden sich jedoch in Technologie, Geschwindigkeit und den Use Cases. Doch welcher Top-Coin ist aktuell die bessere Wahl für Anleger?

Ethereum als etablierter Marktführer mit solider Position

Beginnen wir beim Vergleich der beiden Coins mit der größeren Kryptowährung. ETH ist nach BTC die zweitgrößte Kryptowährung überhaupt, mit einer Marktkapitalisierung von mehreren 100 Milliarden $. Beim dahinterstehenden Projekt Ethereum handelt es sich um eine dezentrale Open-Source-Blockchain mit Smart-Contract-Funktionalität. Sie wurde 2015 von Vitalik Buterin gelauncht und ermöglicht es Entwicklern, dezentralisierte Anwendungen auf ihrer Blockchain zu bauen und auszuführen.

Die Use Cases und Utilitys von Ethereum liegen vor allem im Bereich DeFi, NFTs, Gaming und der Tokenisierung realer Vermögenswerte. Trotz des Upgrades zu Ethereum 2.0 kann die Blockchain aktuell nur circa 15-30 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten, was für viele Anwendungen ein Limit darstellt. Gleichzeitig bietet sie jedoch ein extrem starkes Entwickler-Ökosystem. Kurstechnisch befindet ETH sich in einer recht interessanten Position. Erst vor einigen Monaten war der Preis auf einen mehrjährigen Tiefststand von 1500 $ zurückgefallen. Diesen Zeitpunkt nutzten jedoch viele Anleger zum Nachkaufen, wodurch der Preis schnell wieder in Richtung 2500 $ in die Höhe schoss. Heute ist ETH bereits wieder über 3000 $ wert und hat damit wichtige Widerstandsmarken überwunden, die einer größeren Recovery Rallye in Richtung früherer Höchststände im Wege gestanden hatten.

Solana als schnelle Alternative mit Wachstumspotenzial

Bei SOL von Solana handelt es sich hingegen um eine wesentlich jüngere Kryptowährung, die 2021 ihren ersten großen Hype erlebte. Zahllose neue Meme Coins und auch NFT Projekte bauen auf Solana auf und profitieren von den Vorteilen dieser Blockchain. Das macht Solana in den Augen vieler Anleger und Analysten zu einem echten Konkurrenten zu Ethereum.

Während Ethereum das größte Entwickler-Ökosystem hat und als sicherer Standard gilt, punktet Solana vor allem mit extrem niedrigen Gebühren und sehr hoher Geschwindigkeit. Allerdings hat Solana immer wieder mit Netzwerkausfällen und technischen Problemen zu kämpfen, während Ethereum stabiler läuft. Dafür bietet Solana jedoch günstigere und schnellere Transaktionen, was für viele dApp- und NFT-Projekte entscheidend ist. In Bezug auf die Wertentwicklung von SOL bietet sich interessierten Investoren eine ähnliche Situation wie beim Kauf von ETH. Solana hatte noch Anfang des Jahres eine Rallye auf ein neues Allzeithoch bei bis zu 294 $ durchlaufen. Mit dem jüngsten Aufschwung des Krypto-Marktes ging es jedoch auch für SOL deutlich aufwärts und der Coin wird heute bereits wieder über 160 $ gehandelt.

HYPER Presale als Alternative für höhere Renditen

Weder bei ETH noch bei SOL sollten Anleger heute exorbitante Renditen erwarten, da es sich bei beiden um Top-Kryptowährungen handelt, bei denen es extremen milliardenschweren Investitionen bedarf, um den Kurs wesentlich zu steigern. Anleger, die auf mehr Renditepotenzial aus sind und bereit sind, die damit einhergehenden Risiken einzugehen, könnten sich heute eher für Coins wie HYPER interessieren.

Das ist eine Kryptowährung, die sich gerade noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung in der sogenannten Presale-Phase befindet. Das bedeutet, dass der Coin gerade noch vor dem ersten Börsen-Listing steht und ausschließlich über die Website des dahinter stehenden Projektes Bitcoin Hyper erworben werden kann. Hier wird HYPER gerade noch über ein Presale-Widget zum rabattierten Festpreis von 0,012225 $ verkauft und es sind bereits über 2,5 Millionen $ an Funding von interessierten Anlegern zusammengekommen. Das Spannende an diesem Projekt ist, dass die Entwickler sich der Verbesserung der Bitcoin Blockchain verschrieben haben. Genau diese L2-Lösung wollen die Entwickler mit Bitcoin Hyper auf den Markt bringen. Mit der Solana Virtual Machine als Basis wollen sie so sozusagen Bitcoins Stand als Leitwährung mit den Vorteilen der Solana Blockchain fusionieren.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.