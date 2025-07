DCX - Der Rohstoff-Index: Starke Woche für Metalle und Energie - DCX nahe All-Time-High

Anzeige / Werbung

Rohstoff-Profi Carsten Stork analysiert den aktuellen Rohstoff-Markt

Liebe Leserinnen und Leser,die Märkte bleiben im Hochspannungsmodus. Während sich die US-Notenbank weiterhin im "wait and see"-Modus befindet, dominieren neue geopolitische Unwägbarkeiten und Donald Trumps protektionistische Agenda die Schlagzeilen. Der Dollar zieht an, Zinsfantasie wird zurückgestellt, und gleichzeitig preist der Rohstoffmarkt eine neue Ära der Handelszölle ein. Besonders Kupfer hat in dieser Gemengelage ein historisches Ausrufezeichen gesetzt: +10,27 % in nur einer Woche, ein neues Allzeithoch an der CME - ausgelöst durch einen angekündigten Strafzoll von 50 % auf Kupferimporte. Parallel konnte Palladium zweistellig zulegen, und auch Silber markierte das höchste Niveau seit über 13 Jahren. Gold hat die psychologisch wichtige Marke von 3.300?USD souverän verteidigt und steht in den Startlöchern für einen neuen Aufwärtsschub.Das aktiv gemanagte DCX-Zertifikat handeln Sie beikostenlos! Eröffnen Sie einfachIhr kostenloses Depot. Und Crude Oil? Trotz angekündigter Förderausweitungen durch die OPEC+ und Lageraufbau in den USA bleibt der Markt erstaunlich robust. Die Kombination aus saisonaler Nachfrage, geopolitischen Risiken und einer aktiven Long-Positionierung großer Marktteilnehmer hält die Preise aufwärtsgerichtet. Auch aus Washington kommt kaum Entlastung: Präsident Donald Trump verschärft seine Zollpolitik dramatisch - 35 % auf Kanada, 15-20 % auf weitere Handelspartner, plus ein bereits angekündigtes Schreiben an die EU. Sollte es keine Einigung bis zum 1. August geben, treten die neuen Maßnahmen in Kraft. Das wirkt wie ein wirtschaftspolitischer Flächenbrand mit klaren Auswirkungen auf die globale Lieferkette - und damit auch auf Rohstoffpreise. Die US-Notenbank (Fed) hat ihren Leitzins am 18. Juni wie erwartet im Korridor von 4,25 % bis 4,50 % belassen. Diese Entscheidung reflektiert eine Mischung aus anhaltend hoher Inflation sowie zunehmenden Unsicherheiten durch neue US-Zölle. Eine Zinssenkung im Juli ist faktisch vom Tisch - frühestens ab September könnte eine erste Lockerung realistisch werden, sofern sich das Konjunkturbild eintrübt. Politischer Druck - etwa durch Trumps Forderung nach einer radikalen Zinssenkung um 300 Basispunkte - prallt bislang an der Fed ab. Die Märkte haben sich in diesem Umfeld sektorenspezifisch neu sortiert: Während Tech-Aktien und Indizes wie der100 zuletzt neue Allzeithochs markierten, schichtet Kapital in großem Stil in Sachwerte und Rohstoffe um. Der US-Dollar profitiert kurzfristig von der defensiven Haltung der Fed und der Unsicherheit im Rest der Welt - doch diese Stärke könnte bröckeln, wenn das Vertrauen in den Greenback angesichts fiskalischer Exzesse und Handelskonflikte schwindet.

Was war im DCX in der vergangenen Woche besonders auffällig? Der Dynamic Commodity Index (DCX) legte in der vergangenen Woche um +1,38 % zu und steht nun bei 112,54 Punkten. Seit Jahresbeginn beträgt das Plus +15,33 %. Auffällig war vor allem die Stärke im Edelmetall- und Energiesegment, während einige Softs noch Schwäche zeigten. Hier alle aktuellen DCX-Positionen im Überblick:

•Palladium | +12,38 % | Long Explosiver Anstieg auf ein 2-Jahreshoch - politische Unsicherheit treibt das Momentum. Position bleibt bestehen, Gewinne sollten abgesichert werden.

•TTF Natural Gas | +7,22 % | Long Nachkauf bewährt sich: Hitzewelle, Speicherdefizit und geopolitische Umstellungen stützen den Markt. Das technische Setup bleibt intakt.

•Silber | +5,22 % | Long 13-Jahreshoch - Investoren suchen Zuflucht in Sachwerten. Geopolitische Spannungen und starke COT-Daten bestätigen das bullische Bild.

•Platin | +4,26 % | Long Zölle, Angebotsdefizit und relative Unterbewertung sorgen für neue Hochs. Die Saisonalität läuft noch bis Monatsende mit.

Öl

•WTI Crude Oil | +3,59 % | Long Trotz Angebotsängsten bleibtstark. Sommerliche Nachfragespitzen und geopolitische Risiken stützen das bullische Momentum.

•Zucker | +1,60 % | Long Erholung nach massivem Ausverkauf: Neue Importnachfrage trifft auf rekordhohe Short-Positionierung - gute Basis für weiteren Rebound.

•Gold | +0,77 % | Long Gold verteidigt die 3.300er-Marke - Zentralbankkäufe, BRICS-Initiativen und geopolitische Unsicherheit treiben das Edelmetall.

•Kakao | +0,43 % | Short Kurzfristige Stabilisierung, aber Nachfrage bleibt schwach, Lager steigen. Die Short-Positionierung bleibt angemessen.

•Kaffee | +0,10 % | Short Trump-Zölle vs. Erntefortschritt: Der Markt bleibt in der Balance - noch kein klarer Richtungswechsel erkennbar.

•EUR/USD | -0,76 % | Long Zollrhetorik belastet kurzfristig. Die spekulative Long-Positionierung und strukturelle USD-Schwächen sprechen mittelfristig weiter für den Euro.

•Baumwolle | -1,52 % | Long Hohe Lagerbestände und bearishe USDA-Daten belasten - kurzfristig weiter schwach, saisonal ab August erholungsfähig.

•CO2-Zertifikate | -1,43 % | Long Ruhige Konsolidierung über 70 EUR. Die Struktur bleibt intakt, solange kein Bruch nach unten erfolgt - mittelfristig bullisch.

Fazit: Der DCX profitierte erneut von geopolitischer Unsicherheit, saisonaler Energie-Nachfrage und der Suche nach sicheren Häfen. Besonders hervorzuheben: Silber und Palladium mit starker Outperformance sowie TTF-Gas mit dem erhofften Rebound. Soft Commodities bleiben gemischt - bei Zucker deutet sich jedoch ein bullischer Stimmungswechsel an. Das strategische Setup des DCX bleibt breit diversifiziert und klar zukunftsgerichtet.

Der Dynamic Commodity Index (DCX)

•Henry Hub Natural Gas | -0,91 % | Long Trotz Verlustserie bleiben Short-Eindeckungen und beginnende Hurrikansaison potenzielle Preistreiber - der Markt bleibt explosiv.Ihr Carsten S. Stork Über den DCX:

Das Beste aus Metallen, Energie- und Agrarrohstoffen: Long und Short

www.dcx-zertifikat.de

Das DCX-Zertifikat bildet die innovative Rohstoff-Strategie des Dynamic Commodity Index ab. Der Name ist Programm. In den Index aufgenommen werden Rohstoffe, die aufgrund von signifikanten Marktereignissen oder globalen Trends starkes Renditepotenzial zeigen. Die Dynamik dahinter: Das Zertifikat ist so konzipiert, dass es nicht nur auf steigende, sondern auch auf fallende Preise reagieren kann, was in volatilen Märkten besonders wertvoll ist. Die Zusammenstellung wird von Rohstoff-Experte Carsten Stork persönlich angepasst und optimiert. Als besonderen Service schreibt er regelmäßig E-Mail-Updates zu den Entwicklungen des Wertpapiers. Damit ist das Zertifikat ein zeitsparendes, transparentes Investment. Mehr finden Sie unter www.dcx-zertifikat.de

