Carsten Stork: Silber glänzt mit 13-Jahreshoch - politischer Rückenwind befeuert die Rally

Rohstoff-Profi Carsten Stork analysiert die Silber Rally Der Silver Future an der COMEX legte in der vergangenen Woche kräftig zu und schloss mit einem Plus von +5,22 % bei 39,075 USD je Unze - nur knapp unter dem Wochenhoch. Damit markiert der Silberpreis das höchste Niveau seit über 13 Jahren, was die starke Nachfrage nach Sachwerten in einem zunehmend politisch getriebenen Umfeld unterstreicht. Wie bei Kupfer und Palladium sorgte auch beim Silber die neue US-Zollpolitik für Bewegung: Präsident Trump kündigte 35 % Zölle auf kanadische Importe und flächendeckende Strafzölle von 15-20 % auf zahlreiche andere Handelspartner an - eine Entwicklung, die globales Misstrauen gegenüber wirtschaftspolitischer Stabilität schürt und Investoren vermehrt in sichere Häfen wie Gold und Silber treibt. Trotz leichter Reduktion bleiben die Large Trader mit über 58.000 Kontrakten netto long positioniert - ein Zeichen dafür, dass viele institutionelle Investoren an der Aufwärtsbewegung festhalten, aber erste Absicherungen vornehmen. Das kann auf eine kurzfristig überkaufte Situation hindeuten, ändert aber nichts am positiven Gesamtbild. Die Saisonalität unterstützt den Aufwärtstrend noch bis Ende Juli. Historisch kommt es im August häufig zu Zwischenkorrekturen, bevor der Markt ab September tendenziell wieder anzieht. Ein kurzfristiger Rücksetzer wäre also keine Überraschung - langfristig bleibt das Bild jedoch intakt. FAZIT Silber bestätigt seine Rolle als sicherer Hafen in geopolitisch turbulenten Zeiten. Die Kombination aus politischen Spannungen, starker Marktdynamik und technischer Stärke sorgt für ein bullishes Gesamtbild - auch wenn kurzfristig mit Gewinnmitnahmen zu rechnen ist. Der nächste saisonale Hochpunkt könnte bereits im September erreicht werden - gute Gründe, das Edelmetall im Blick zu behalten.

