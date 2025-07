Carsten Stork: Platin bleibt gefragt - Aufwärtstrend durch Zölle und Angebotsdefizit befeuert

Anzeige / Werbung Rohstoff-Profi Carsten Stork analysiert den aktuellen Platin-Markt Der Platin-Future an der NYMEX setzte seine beeindruckende Rallye fort und legte in der vergangenen Woche um +4,26 % zu. Mit einem Wochenschlusskurs von 1.472,60?USD pro Unze nähert sich der Kontrakt seinem Jahreshoch. Treiber der Bewegung war einmal mehr die geopolitische Lage: US-Präsident Donald Trump kündigte weitere Strafzölle an - unter anderem 35 % auf kanadische Importe ab dem 1. August sowie umfassende Zollerhöhungen für andere Handelspartner. Diese protektionistischen Maßnahmen schüren Inflationsängste und stärken Platin als krisenresistentes Asset. Gleichzeitig sorgt der eskalierende Tonfall gegenüber Russland für Unsicherheit. Der Platin-Future an der NYMEX setzte seine beeindruckende Rallye fort und legte in der vergangenen Woche um +4,26 % zu. Mit einem Wochenschlusskurs von 1.472,60?USD pro Unze nähert sich der Kontrakt seinem Jahreshoch.Treiber der Bewegung war einmal mehr die geopolitische Lage: US-Präsident Donald Trump kündigte weitere Strafzölle an - unter anderem 35 % auf kanadische Importe ab dem 1. August sowie umfassende Zollerhöhungen für andere Handelspartner. Diese protektionistischen Maßnahmen schüren Inflationsängste und stärken Platin als krisenresistentes Asset. Gleichzeitig sorgt der eskalierende Tonfall gegenüber Russland für Unsicherheit. Auch fundamentale Faktoren bleiben bullisch. Die World Platinum Investment Council rechnet mit dem dritten Angebotsdefizit in Folge. Vor allem die Erholung der Automobilproduktion sowie die steigende Nachfrage aus China treiben die industrielle Nachfrage. Der starke Rückgang des Gold-Platin-Ratios - von 3,6 im April auf nun 2,4 - signalisiert zudem eine relative Unterbewertung von Platin gegenüber Gold und weckt zunehmendes Investoreninteresse. Auch fundamentale Faktoren bleiben bullisch. Die World Platinum Investment Council rechnet mit dem dritten Angebotsdefizit in Folge. Vor allem die Erholung der Automobilproduktion sowie die steigende Nachfrage aus China treiben die industrielle Nachfrage. Der starke Rückgang des Gold-Platin-Ratios - von 3,6 im April auf nun 2,4 - signalisiert zudem eine relative Unterbewertung von Platin gegenüber Gold und weckt zunehmendes Investoreninteresse. Bei den COT-Daten zeigt sich, dass die spekulativen Marktteilnehmer ihre Long-Positionen zuletzt leicht reduziert haben. Dennoch halten die Large Trader weiterhin über 20.000 Kontrakte auf der Long-Seite - ein Ausdruck des anhaltenden Optimismus. Saisonal ist Platin ebenfalls noch im Aufwind. Bis Ende Juli spricht das saisonale Muster für weiter steigende Kurse. Ab August könnte jedoch eine temporäre Konsolidierung einsetzen. FAZIT Bei den COT-Daten zeigt sich, dass die spekulativen Marktteilnehmer ihre Long-Positionen zuletzt leicht reduziert haben. Dennoch halten die Large Trader weiterhin über 20.000 Kontrakte auf der Long-Seite - ein Ausdruck des anhaltenden Optimismus. Saisonal ist Platin ebenfalls noch im Aufwind. Bis Ende Juli spricht das saisonale Muster für weiter steigende Kurse. Ab August könnte jedoch eine temporäre Konsolidierung einsetzen. FAZIT Platin profitiert aktuell von einer perfekten Gemengelage aus geopolitischer Unsicherheit, strukturellem Angebotsdefizit und wachsender Investmentnachfrage. Solange der Ton zwischen Washington und Moskau rau bleibt und die Zollrhetorik eskaliert, bleibt Platin ein attraktives Zufluchtsasset. Das Momentum ist intakt - und ein neuer Angriff auf die Marke von 1.500?USD scheint nur eine Frage der Zeit. der Ton zwischen Washington und Moskau rau bleibt und die Zollrhetorik eskaliert, bleibt Platin ein attraktives Zufluchtsasset. Das Momentum ist intakt - und ein neuer Angriff auf die Marke von 1.500?USD scheint nur eine Frage der Zeit. Enthaltene Werte: XD0002876395

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )