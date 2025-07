Carsten Stork: Arabica-Kaffee stabilisiert sich - Erntefortschritte bringt Ruhe rein

Anzeige / Werbung Rohstoff-Profi Carsten Stork analysiert den aktuellen Kaffee-Markt Der Arabica Coffee Future an der ICE US beendete die vergangene Handelswoche nahezu unverändert mit einem leichten Plus von +0,10 % bei 287,80?US-Cents pro Pfund. Damit hält sich der Kontrakt nach der jüngsten Aufwärtsbewegung auf hohem Niveau und erreichte zwischenzeitlich mit über 2,90?USD das höchste Preisniveau seit dem 2. Juli. Ausschlaggebend waren politische Spannungen: Die angekündigten 50 %-Zölle auf brasilianische Importe durch US-Präsident Trump sorgten für kurzfristige Verunsicherung - insbesondere hinsichtlich möglicher Vergeltungsmaßnahmen durch den weltweit größten Kaffeeproduzenten. Der Arabica Coffee Future an der ICE US beendete die vergangene Handelswoche nahezu unverändert mit einem leichten Plus von +0,10 % bei 287,80?US-Cents pro Pfund. Damit hält sich der Kontrakt nach der jüngsten Aufwärtsbewegung auf hohem Niveau und erreichte zwischenzeitlich mit über 2,90?USD das höchste Preisniveau seit dem 2. Juli. Ausschlaggebend waren politische Spannungen: Die angekündigten 50 %-Zölle auf brasilianische Importe durch US-Präsident Trump sorgten für kurzfristige Verunsicherung - insbesondere hinsichtlich möglicher Vergeltungsmaßnahmen durch den weltweit größten Kaffeeproduzenten. Casten Stork tradet die aktuelle Hurricane Saison - Jetzt kostenlos dabei sein!Machen Sie beim kostenlosen Rohstoff-Trade mit. Einfach hier anmelden. Ich trade die Hurricane Saison schon seit vielen Jahren mit gehebelten Produkten auf das Erdgas. Dieses Jahr können Sie wieder kostenlos dabei sein. Einfach hier klicken. Gleichzeitig bleiben die Fundamentaldaten konstruktiv: Die brasilianische Ernte kommt zügig voran. Laut dem aktuellen Bericht von Safras & Mercado sind bereits 69 % der gesamten Kaffeeanbaufläche geerntet - ein schnelleres Tempo als in den Vorjahren. Besonders bei Robusta ist die Ernte schon weit fortgeschritten (88 %), aber auch bei Arabica liegt man mit 58 % über dem Fünfjahresdurchschnitt. Das verbessert die kurzfristige Versorgungslage am Weltmarkt und dürfte Preisübertreibungen nach oben vorerst begrenzen. Gleichzeitig bleiben die Fundamentaldaten konstruktiv: Die brasilianische Ernte kommt zügig voran. Laut dem aktuellen Bericht von Safras & Mercado sind bereits 69 % der gesamten Kaffeeanbaufläche geerntet - ein schnelleres Tempo als in den Vorjahren. Besonders bei Robusta ist die Ernte schon weit fortgeschritten (88 %), aber auch bei Arabica liegt man mit 58 % über dem Fünfjahresdurchschnitt. Das verbessert die kurzfristige Versorgungslage am Weltmarkt und dürfte Preisübertreibungen nach oben vorerst begrenzen. Auch auf der Positionierungsseite zeigt sich eine gewisse Vorsicht: Die Large Trader reduzieren seit Wochen sukzessive ihre Long-Bestände. Aktuell halten sie noch knapp 29.000 Kontrakte Long - ein klarer Rückgang gegenüber dem Hoch im Frühjahr und ein Hinweis auf abnehmendes Momentum. Auch auf der Positionierungsseite zeigt sich eine gewisse Vorsicht: Die Large Trader reduzieren seit Wochen sukzessive ihre Long-Bestände. Aktuell halten sie noch knapp 29.000 Kontrakte Long - ein klarer Rückgang gegenüber dem Hoch im Frühjahr und ein Hinweis auf abnehmendes Momentum. FAZIT Arabica bleibt angesichts geopolitischer Spannungen und der laufenden brasilianischen Ernte in einer empfindlichen Balance. Während Trumps Zollpolitik für Preissprünge sorgt, wirkt die robuste Angebotslage dämpfend. Solange es nicht zu wetterbedingten Ausfällen oder handelspolitischen Eskalationen kommt, Preissprünge sorgt, wirkt die robuste Angebotslage dämpfend. Solange es nicht zu wetterbedingten Ausfällen oder handelspolitischen Eskalationen kommt, dürfte der Kaffee-Future weiter in seiner jüngsten Seitwärtsrange verbleiben. Eine Richtungsentscheidung steht noch aus. .

Enthaltene Werte: XD0016549160

