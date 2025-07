Carsten Stork: Palladium: Explosiver Anstieg auf 2-Jahreshoch - aber Vorsicht!

Anzeige / Werbung Rohstoff-Profi Carsten Stork analysiert den aktuellen Palladium-Markt Der Palladium-Future hat in der vergangenen Handelswoche ein starkes Ausrufezeichen gesetzt: Mit einem Wochenplus von +12,38 % und einem Schlusskurs von 1.289?USD je Unze notierte das Edelmetall nicht nur deutlich im Plus - es schloss sogar auf dem Wochenhoch. Das war zugleich der höchste Stand seit August 2023.Auslöser für den Kursschub war die Zuspitzung der internationalen Handelskonflikte. Nach den massiven US-Zöllen auf Kupfer und brasilianische Güter verkündete Präsident Trump auch 35 %-Zölle auf kanadische Importe und stellte pauschale Strafzölle von 15-20 % für die meisten anderen Handelspartner in Aussicht. Palladium profitierte als klassischer sicherer Hafen in geopolitisch angespannten Zeiten. Ein brisanter Faktor: Russland und Südafrika sind mit jeweils rund 40 % Anteil die zwei größten Palladium-Produzenten der Welt. Die Lieferketten sind also stark konzentriert - und anfällig für politische Eskalationen. Sollte es, wie angedeutet, zu einer Verschärfung im US-Russland-Verhältnis kommen (Trump kündigte bereits ein Russland-Statement für Montag an), könnte Palladium rasch zum nächsten politischen Spielball werden - ähnlich wie es Kupfer bereits geworden ist. Casten Stork tradet die aktuelle Hurricane Saison - Jetzt kostenlos dabei sein!Machen Sie beim kostenlosen Rohstoff-Trade mit. Einfach hier anmelden. Ich trade die Hurricane Saison schon seit vielen Jahren mit gehebelten Produkten auf das Erdgas. Dieses Jahr können Sie wieder kostenlos dabei sein. Einfach hier klicken. Ein Blick auf die Positionierungsdaten (COT) mahnt jedoch zur Vorsicht: Die Large Trader (spekulative Großanleger) haben ihre Short-Positionen leicht ausgeweitet und sind per 9. Juli -4.734 Netto-Kontrakte Short. Das spricht nicht gerade für einen breit abgestützten Trendwechsel - die Rally könnte also eher taktischer Natur sein als ein echter Strategiewechsel am Markt. Auch die saisonale Komponente passt ins Bild: Historisch hat der Palladium-Future bis Ende Juli oft noch Aufwärtsspielraum. Danach jedoch folgt in der Regel eine Korrekturphase bis Ende September, bevor sich saisonal eine Jahresendrally ankündigt. FAZIT Der Palladium-Future befindet sich derzeit in einer spannungsgeladenen, politisch getriebenen Rally-Phase. Der Schlusskurs auf dem Wochenhoch bei gleichzeitig negativer Positionierung der Large Trader spricht für kurzfristige Übertreibung - aber auch für Momentum. Wer bereits investiert ist, sollte Gewinne absichern und auf mögliche Reversals vorbereitet sein. Neue Long-Einstiege sind nur bei Bestätigung des Trends und mit enger Risikoabsicherung sinnvoll. Enthaltene Werte: XD0002876429

