Krypto News: BONK explodiert um 44 % BONK und hat ein neues Allzeithoch fest im Blick

Das Meme-Coin Universum ist fest in Hundehand. Auf Platz 1 im Meme-Coin Ranking steht schon seit Jahren (noch) unangefochten Dogecoin (DOGE) mit einem aktuellen Kurs von 0,1976 US-Dollar. Auf Platz 2 folgt Shiba INU. Ein SHIB kostet derzeit 0,00001318 US-Dollar. Lediglich auf Platz findet sich mit Pepe (PEPE) ein Frosch. Doch der Platz wackelt, denn BONK bläst zum Angriff. Nachdem der erste Solana Hunde-Meme-Coin, der übrigens auch nicht ganz unschuldig am Comeback des SOL ist, seinen vierten Platz im Meme-Coin Ranking für längere Zeit räumen musste, sieht es jetzt ganz danach aus, dass BONK zum Hunde-Meme-Coin der Stunde werden könnte. Auf Wochensicht legte der Token um knapp 44 % zu, in den letzten 24 Stunden waren es rund 11 %. Aktuell notiert BONK bei 0,00002582 US-Dollar. Damit ist zwar das alte Allzeithoch aus dem November 2024 von 0,00005916 zwar (noch) nicht in greifbarer Nähe, aber zumindest in Sichtweite.

BONK: die Zeichen stehen auf bullish

Der Memecoin BONK zeigt momentan alle Anzeichen einer dynamischen Trendwende. Sowohl die technische als auch die fundamentale Analyse deuten auf einen Aufwärtstrend hin. Nachdem der Kurs Anfang Juli einen mehrmonatigen Abwärtstrend durchbrochen hatte, befand sich BONK in einem markanten Aufwärtstrend. Der Ausbruch über die Widerstandszone bei rund 0,000015 US-Dollar markierte dabei den Wendepunkt. Seit diesem Bruch hat der Kurs um mehr als 60 Prozent zugelegt und nähert sich nun einem entscheidenden technischen Niveau. Dieses Niveau ist der Intraday-Widerstand von rund 0,000024 US-Dollar, der mit dem lokalen Hoch aus Mai korrespondiert. Ein Durchbruch wäre ein starkes Fortsetzungssignal für eine Rallye.

Es gibt zudem weitere Anzeichen für eine Fortsetzung der Rallye. Dazu gehört die jüngste Ankündigung der Bonk Foundation 1 Billion BONK-Token zu verbrennen, sobald die Zahl der Inhaber die 1 Million Marke erreicht hat. Mit aktuell über 950.000 Inhabern rückt dieses Ziel in greifbare Nähe. Darüber hinaus generiert das hauseigene Launchpad "LetsBONK.fun", dessen Tagesumsatz inzwischen höher ist als der von Pump.fun, eine kontinuierlich hohe und beständige Nachfrage nach BONK. 50 Prozent der generierten Gebühren fließen unmittelbar in Rückkäufe und Token-Burns, wodurch BONK einen deflationären Mechanismus bekommt, was sich wiederum positiv auf den Kurs auswirken kann.

TOKEN6900 - es geht auch ohne Utility

BONK gehört nicht zu der Kategorie "klassischer Meme-Coin". Der Token ist tief in sein eigenes Ökosystem eingebettet, zu dem auch eine eigene NFT-Kollektion gehört. Ganz anders hingegen ist das neue Meme-Coin Projekt TOKEN6900. Der Coin gibt erst gar nicht vor, etwas ganz anderes zu sein als ein klassischer Meme-Coin. Das scheint den Investoren egal, denn innerhalb kürzester Zeit sammelte TOKEN6900 mit seinem Presale fast 400.000 US-Dollar ein.

TOKEN6900: Zurück in die Vergangenheit

TOKEN6900 ist eine Hommage an die "gute alte Meme-Coin Zeit" und an die wilden Anfangstage der "Scherzwährungen". Damals, als Dogecoin noch nicht als Spekulationsobjekt und Zahlungsmittel mit begrenztem Einsatz diente, sondern lediglich eine Parodie auf den schon damals alles beherrschenden Bitcoin mit seiner "bierernsten" Community war. TOKEN6900 will genau diese Lücke füllen. Ehrlich, authentisch, vollkommen "nutzlos", aber mit maximaler Unterhaltsamkeit. Es gibt kein Roadmap Bla,Bla oder ein akribisch ausgearbeitetes Whitpaper, sondern nur ein Ziel: To the Moon - und zwar Pronto bitte. Der erklärte "Erzfeind", den es zu schlagen gilt, ist SPX6900 und TOKEN6900 nimmt diese Mission ernst. Deswegen gibt es genau einen TOKEN6900 mehr.

Der Vorverkauf für TOKEN6900 läuft aktuell noch. Wer Early Bird Investor werden und sich die reine rohe Meme-Coin Energie holen will, der muss lediglich ein kompatibles Wallet mit der Vorverkaufswebseite verbinden. Ein TOKEN 6900 kostet im Moment 0,00655 US-Dollar. TOKEN6900 kann übrigens gestaked werden. Aktuell sind rund 34 Millionen Coins im Contract gesperrt, der APY liegt bei 135 %.

