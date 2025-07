Bitcoin-Kurs: Wahrscheinlichkeiten für Preise im Juli und 2025

Einen spannenden Anhaltspunkt über die künftigen Entwicklungen des Bitcoin-Kurses können die Wahrscheinlichkeiten der Wettplattformen bieten. Darüber hinaus geben sie weitere spannende Einblicke in die Marktlage. Erfahren Sie jetzt hier mehr.

Wahrscheinlichkeiten für Bitcoin-Preise im Juli und 2025

Eine Möglichkeit zur Bestimmung des möglichen Bitcoin-Preises im Juli bietet die dezentrale Wettplattform Polymarket. Dabei werden die im Folgenden genannten Wahrscheinlichkeiten jeweils für jeden Kurs einzeln berechnet, sodass man sie nicht einfach addieren kann.

Die meisten gehen im Juli mit 78 % von einem Bitcoin-Preis von 120.000 USD aus. Außerdem sehr hoch fällt mit 42 % ein Kurs von 125.000 USD aus, wobei 19 % sogar mit 130.000 USD rechnen. Alle anderen Kurse erhalten hingegen eine Chance von weniger als 8 %.

Welchen Preis wird Bitcoin im Juli erreichen? | Quelle: Polymarket

Etwas höher liegen die Erwartungen der Polymarket-Nutzer in diesem Jahr, sodass sie im Juli noch nicht mit dem nächsten Bitcoin-Allzeithoch und daher wohl auch nicht mit dem des Krypto-Marktes rechnen, welcher größtenteils nach der BTC-Rally erfolgt.

Demnach liegt die höchste Wahrscheinlichkeit mit 92 % bei einem Bitcoin-Preis in diesem Jahr in Höhe von 120.000 USD. Ebenfalls für erreichbar halten 71 % einen Bitcoin-Kurs von 130.000 USD, während nur noch 43 % von 150.000 USD ausgehen.

Weitere 16 % halten im Jahr 2025 sogar 200.000 USD für möglich, wobei es mit 15 % ähnlich viele Bären gibt, die sich sogar auf Bitcoin-Preise von 70.000 USD einstellen. Während sich die Optimisten am oberen Rande positionieren, stellen sich einige Pessimisten wahrscheinlich auf einen Anstieg der Inflation durch den Handelskrieg oder geopolitische Ereignisse wie Krieg ein.

Welchen Preis wird Bitcoin in 2025 erreichen? | Quelle: Polymarket

Weitere interessante Wahrscheinlichkeiten für Kryptoinvestoren

Eine positive Entwicklung erwarten viele im Konflikt zwischen Israel und der Hamas, da 79 % noch bis zum Jahr 2026 von einem Waffenstillstand ausgehen, nachdem sich auch Donald Trump für einen solchen eingesetzt hat. Dennoch rechnen nur 33 % damit, dass es schon vor August der Fall sein wird. Weitere Angriffe befürchten hingegen 78 % noch im Juli auf den Yemen.

Im Irankonflikt haben die Erwartungen bezüglich eines Nukleardeales zwischen den USA und dem Iran in diesem Jahr von 75 % mittlerweile auf 29 % abgenommen. Dennoch stellen sich noch immer 44 % darauf ein, dass die Gespräche diesbezüglich vor August wieder aufgenommen werden, nachdem es zu Beginn des Monats noch fast 94 % waren.

Nach den letzten Angriffen rechnen nur noch 9 % damit, dass die USA in diesem Jahr in den Iran einmarschiert, während 14 % weitere israelische Attacken für wahrscheinlich halten. Denn nur 2 % rechnen damit, dass der Iran mit der Anreicherung von Uran aufhört. Weitere 51 % gehen noch bis 2026 mit einem weiteren Angriff von Israel aus, aber nur 29 % vor September. Daher erwarten nun nur noch 60 % anstelle von 16 % eine Sperrung der Straße von Hormus.

Inflationserwartungen der USA für 2025 | Quelle: Polymarket

Trotz des somit vermiedenen Anstieges der Inflation rechnen mit 49 % die meisten in diesem Jahr noch mit einer Preisteuerungsrate von über 3 %, was somit über den aktuellen 2,4 % liegt. Weitere 16 % erwarten sogar über 4 % und 10 % der Nutzer über 5 %. Ebenso prognostizieren nur 10 % eine Stagflation, während sie bei den Zinsen ab September noch unentschlossen sind. Die hohen Zölle hält man hingegen schon für sicher.

So können Sie der Zeit einen Schritt voraus sein

Basierend auf den Wahrscheinlichkeiten dürfte der Krypto-Markt in den nächsten Monaten weiter steigen, wobei noch nicht in diesem Monat mit dem Top zu rechnen ist. Daher können Sie diesen erwarteten Anstiegen mit einem jetzigen Investment noch zuvorkommen. Ebenfalls ist dies nun bei dem Bitcoin-Paradigmenwechsel durch Bitcoin Hyper der Fall.

Denn das Projekt will mit seiner Skalierungslösung aus BTC wieder eine attraktive Kryptowährung machen, da sie die Gebühren auf weniger als 1 Cent senkt und mehr als 1,2 Mio. Transaktionen pro Sekunden erlaubt. Dabei beträgt die Verzögerungszeit weniger als 100 ms, womit sie hervorragend für Hochfrequenzhandel und andere anspruchsvolle Anwendungen geeignet ist.

Möglich wird dies durch eine Verbindung von Solana und Bitcoin. Damit treffen die hohe Leistungsfähigkeit auf seine enorme Liquidität und Sicherheit, weshalb einige schon von einem besonders chancenreichen Blockchain-Ökosystem sprechen. Schließlich ist Bitcoin damit nicht nur ein totes Asset, sondern man kann sein Geld so für sich arbeiten und über DeFi zusätzliche passive Einkommen erzielen lassen.

Wer BTC zu Beginn verpasst hat, kann jetzt bei Bitcoin Hyper schon während des Presales einsteigen, um somit besonders gute Konditionen zu erhalten. Schließlich führt der Vorverkauf alle zwei Tage Preiserhöhungen durch und die Staking-Zinsen fallen zu Beginn mit 335 % noch besonders hoch aus. Somit konnte das Projekt nach etwas mehr als einem Monat schon über 2,56 Mio. USD einnehmen.

