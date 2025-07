Krypto-Markt-Update: Handelskrieg, Geopolitik, Zinsen, Adoption & Zyklus

Im folgenden Krypto-Markt-Update erhalten Sie die wichtigsten Entwicklungen für Kryptoinvestoren aus der vergangenen Woche im praktischen Überblick. Entdecken Sie nun die wichtigsten Ereignisse aus Themen wie Handelskrieg, Geopolitik, Zinsen, Krypto-Adoption und die aktuelle Marktphase.

Handelskrieg

Im Handelskrieg ist in dieser Woche am 9. Juli die Deadline abgelaufen, woraufhin Briefe mit den Ultimaten der USA an die verschiedenen Handelspartner verschickt wurden, die dennoch bis 1. August und gegebenenfalls länger eine Verhandlungsbasis darstellen. Dabei fielen die neuen Zölle durchschnittlich um weniger als 1 % höher aus als während des Unabhängigkeitstages, was die Märkte erschüttert hat.

Geopolitik

Die Lage zwischen Israel und USA mit dem Iran hat sich in letzter Zeit zwar wieder etwas entspannt, dennoch hat das iranische Bild über einen Nuklearangriff auf Israel Sorgen hervorgerufen, dass der Konflikt noch nicht vorüber ist.

Zudem scheinen die Nuklearanreicherungen nicht vernichtet worden zu sein, was das Primärziel Israels und der USA war, jedoch für Russland und andere ein No-Go darstellt. Deshalb könnte es später doch noch zu einer Sperrung der für den weltweiten Energiehandel wichtigen Straße von Hormus kommen, was einen Anstieg der Inflation zur Folge hätte.

Aufgrund geopolitischer Spannung kann Bitcoin jedoch sogar von der Inflation profitieren sowie leichter zur neuen Weltleitwährung werden, was sogar der BlackRock-CEO Larry Fink für möglich hält. Zudem hat Russland nun eine Untersuchung über die Nutzung von Bitcoin als Währung eingeleitet.

Zinssenkungen

Die Zollerhöhungen haben auch dovishere Notenbankmitglieder wie Austan Goolsbee erstmal wieder skeptischer werden lassen, während sich Chris Waller und Michelle Bowman weiterhin für Zinssenkungen einsetzen.

Laut Powell wäre es ohne den Handelskrieg sogar schon zu einer Senkung gekommen, jedoch scheint der Wunsch von Trump in Höhe von 3 % vorerst in weitere Ferne gerückt zu sein. Auch die geplante vorzeitige Absetzung von Powell dürfte nicht so schnell geschehen.

Daher preisen die Fed Fund Futures für den September auch nur noch eine Chance von 63,44 % für 25 Basispunkte ein. Denn bisher scheinen die Produzenten nicht die gestiegenen Kosten auf sich zu nehmen, weshalb Bob Elliott in der nächsten Zeit noch mit weiter steigenden Preisen rechnet, zumal noch immer eine Differenz zwischen den erwarteten Zolleinnahmen und den tatsächlichen Einnahmen vorhanden ist.

Nachfrage nach Kryptowährungen und Stablecoins

Die Google-Suchanfragen für Bitcoin und Kryptowährungen haben in der ganzen Welt seit dem 9. Juli sprungartig zugenommen, was vor allem auf das neue Allzeithoch zurückzuführen ist.

Somit könnten bald viele Kleinanleger in den Markt strömen und zu den Treasury-Unternehmen, Krypto-Reserven und schnell schwindenden Bitcoin-Angebot hinzukommen, was den Markt zusätzlich antreibt. Dabei konnten auch Bitcoin hinterherziehen und ebenso wie der S&P 500 neue Allzeithochs verzeichnen, wobei die Anleger immer gieriger werden.

Eine wachsende Adoption verzeichnet die Kryptoindustrie derzeit auch aufgrund der Stablecoins. Nach der Integration dieser von dem Zahlungsdienstleister Stripe, meldete dieser bei den Stablecoins eine doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit für neue Nutzer als bei anderen Methoden. Zudem nimmt die Adoption monatlich um sagenhafte 30 % zu, da einige ohne Bankkonto erst jetzt durch die Stablecoins an diese Angebote kommen.

Bezüglich der institutionellen Adoption ist wie im Beispiel von Robinhood oder möglicherweise auch Stripe jedoch langsam ein Trend in Richtung eigener Blockchains zu erkennen, was ein wenig den Blockchain-Idealen widerspricht.

Anzeichen einer nahenden Altcoin-Saison mehren sich

Bemerkenswert ist auch die starke Entwicklung von Ethereum gegenüber Bitcoin. Dies erinnert an vorherige Bullenmärkte, in denen Ethereum den anderen Altcoins vorausgelaufen ist.

Daher rechnen auch immer mehr damit, dass die noch immer im Verhältnis zu BTC günstiger bewerteten Kryptowährungen bald in die Altcoin-Saison übergehen und somit deutlich stärker steigen werden. Unterstützt wird der Krypto-Markt auch mindestens bis September von der Expansion der globalen Geldmenge M2.

Für größere Aufmerksamkeit haben wieder die Memecoins gesorgt, welche mit 11,7 % den drittgrößten Mindshare erzielen. Insbesondere die Launchpads verzeichnen die höchsten Anstiege, wie BONK und LAUNCHCOIN, wobei auch VIRTUAL und RAY viel gehandelt werden. Dabei konnte BONK zuletzt den Marktführer Pump.Fun bei vielen Metriken überholen, wobei letzterer am 12. Juli den heiß erwarteten Presale gestartet hat.

Zudem haben Institutionen wie VanEck ihr Interesse an Bitcoin-Infrastruktur-Investments geäußert, während Charles Hoskinson sogar erwartet, dass BTC zur führenden Chain anderer Sektoren wird. In diesem Bereich hat der Vorverkauf des nächsten Bitcoin-Evolutionsschrittes Bitcoin Hyper ein zunehmendes Verkaufstempo verzeichnet, da sich viele die guten Konditionen zu Beginn sichern wollen.

Denn die Hyper Layer 2 verbindet das Beste von Solana mit dem von Bitcoin. Somit treffen die höchste Geschwindigkeit und Bandbreite auf die größte Liquidität, Etablierung und Sicherheit, um ein besonders überzeugendes Ökosystem bereitzustellen. Damit wird Bitcoin wieder als Kryptowährung interessanter und gleichzeitig zu einem dezentralen Supercomputer, um noch größeres Wachstum zu entfesseln, von dem Bitcoin Hyper einer der größten Profiteure ist.

