DJ PTA-News: Dr. Reuter Investor Relations GmbH: Zentralbanken wollen mehr Gold: Welche Aktien können profitieren?

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Dr. Reuter Investor Relations GmbH: Zentralbanken wollen mehr Gold: Welche Aktien können profitieren?

Frankfurt (pta000/13.07.2025/07:00 UTC+2)

Notenbanken sind die wichtigsten Käufer am Goldmarkt. Eine neue Untersuchung zeigt, dass sie auch künftig ihren Goldanteil steigern wollen und dafür weniger auf den Dollar setzen. Schon heute hat Gold den Euro als Reserve überholt und ist nun die zweitwichtigste Position in den Zentralbankbilanzen. Diese Trends sprechen für weiter steigende Goldpreise. Doch welche Aktien profitieren hiervon? Wir blicken auf Agnico Eagle, Tesoro Gold und K92 Mining. Dollar immer weniger gefragt, Gold dagegen sehr! Schon seit Jahren ist klar, wer den Goldpreis hochtreibt. Einst waren es vor allem US-Anleger, wenn sie ihre Positionen in Gold-ETF erhöhten. Doch diese Zeiten sind längst vorbei. Der Goldpreis ist binnen 2,5 Jahren um rund 100 Prozent gestiegen. Die Hauptursache hierfür waren Notenbanken, die sich mit mehr Gold vor allem gegen Sanktionen durch die USA absichern wollen. Vor allem asiatische Länder, aber auch einige Europäer stehen der Dollar-Dominanz sehr skeptisch gegenüber. Deutlich wird dies auch am Anteil von Gold und Dollar an den Reserven der Notenbanken. Der Greenback hat Boden verloren. Inzwischen steht er für 46 Prozent der globalen Reserven, einst waren es 58 Prozent. Auf Platz zwei befindet sich Gold mit 20 Prozent, dass erstmals den Euro (16%) abgelöst hat. Nun ergab eine Untersuchung des Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF), dass die Notenbanken ihre Goldpositionen in den kommenden zwei Jahren weiter erhöhen wollen. Zudem sollen auch die Bestände an Euro und dem chinesischen Yuan steigen. Abgebaut werden hingegen die Bestände an Dollar. Die Untersuchung fand zwischen März und Mai dieses Jahres statt und umfasste insgesamt 75 Notenbanken. Vertrauen in Dollar schwindet Nachdem die USA nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs den Dollar für Sanktionen gegen Russland eingesetzt hatten, schwindet das Vertrauen in die Leitwährung weiter. Inzwischen hat beispielsweise der Euro seinen seit 2008 währenden Abwärtstrend gegen den Greenback gebrochen und die Marke von 1,17 US-Dollar überschritten. Charttechniker rechnen nun mit einem Hochlauf auf 1,20 US-Dollar. Doch neben dem Dollar als politische Waffe spricht auch die Schuldensituation gegen die Vereinigten Staaten. So dürfte das derzeit geplante neue Steuergesetz die US-Schulden um mehrere Billionen Dollar erhöhen - zusätzlich zum bereits extrem defizitären Haushalt. Allein in diesem Jahr dürfte die Schuldenquote (BIP zu Schulden) auf etwa 6,7 Prozent steigen, wie Analysten vorrechneten. Damit würde die USa nicht einmal die einst im Euroraum gefürchteten Maastricht-Kriterien erfüllen. Die Zweifel an der Bonität des Landes werden immer größer. Zumal der Dollar seit Jahresbeginn mehr als 10 Prozent verloren hat und somit auch in den Portfolios von ausländischen Geldmanagern für Verluste sorgte. Nicht zuletzt müssen die Schulden auch wieder finanziert werden. Die professionellen Investoren verlangen inzwischen immer mehr Zinsen für US-Bonds. Dementsprechend befinden sich die USA in einer Schuldenspirale. Goldaktien bieten derzeit hohe Renditen Aktien, die von diesen Entwicklungen profitieren, finden sich derzeit vor allem im Goldsektor. Viele Titel haben bereits kräftig zugelegt. Doch angesichts der weiter steigenden Goldpreise dürfte dieser Trend anhalten. Ein Grund sind dabei auch die inzwischen stabileren Produktionskosten. Bei den meisten Produzenten liegen diese weltweit zwischen 1.400 und 1.700 US-Dollar je Unze. Aktuell liegt der Goldpreis aber bei rund 3.300 US-Dollar je Unze. Dementsprechend fahren die Goldminer hohe Gewinnmargen ein. Es würde uns nicht wundern, wenn die Aktienrückkaufprogramme und Dividendenzahlungen daher weiter aufgestockt werden. Zudem dürften Übernahmen ein Thema bleiben. Wir blicken deshalb heute auf drei Goldaktien, die jeweils aus verschiedenen Gründen das Potenzial haben, von den anhaltenden Trends am Goldmarkt zu profitieren. Agnico Eagle: Der wahre Champion in der Goldbranche Agnico Eagle (103,80 Euro; CA0084741085): Agnico Eagle ist der wahre Champion im laufenden Goldbullenmarkt. Während sich der Goldpreis in 30 Monaten verdoppelt hat, legte die Aktie der Kanadier um rund 150 Prozent zu. Zeitweise war Agnico Eagle an der Börse sogar mehr wert als Newmont und Barrick Mining, obwohl diese Unternehmen mehr Gold produzieren. Das Unternehmen betreibt seine Goldminen ausschließlich in stabilen Ländern wie Kanada, Australien, Finnland und Mexiko. Dadurch ist das politische Risiko geringer als bei Wettbewerbern. Das Management hat in den vergangenen Jahren seine Kostendisziplin bewiesen und konnte dadurch die Gewinne überproportional steigern. Zudem gewährt der Markt dem Unternehmen höhere Bewertungsmultiples als den Konkurrenten zu. Dadurch ist die Agnico-Aktie nicht mehr wirklich billig. Aber Qualität hat halt ihren Preis. Wer mit einem weiter steigenden Goldpreis rechnet, wie beispielsweise die Bank of America, die jüngst ein Kursziel von 4.000 US-Dollar ausgab, dürfte mit der Aktie von Agnico nicht falsch liegen. Tesoro Gold blickt bereits auf den Minenbau Tesoro Gold (0,024 AUD; AU0000077208; ASX: TSO): Während Agnico Eagle ein Unternehmen für relativ risikoaverse Investoren ist, die auf Dividenden und Aktienrückkaufprogramme setzen, ist Tesoro Gold für risikobewusste Anleger interessant. Das australische Unternehmen entwickelt in Chile das El Zorro-Projekt. Realistischerweise könnte man bereits 2028 in Produktion gehen. Für das Vorkommen liegt eine Ressource von 1,5 Mio. Unzen Gold vor. Allerdings dürfte es noch in diesem Sommer die nächste Aktualisierung geben. Dem Projekt wird das Potenzial für einen eigenen Gold-Distrikt zuerkannt, da das Areal 570 km2 groß ist und dementsprechend ein riesiges Explorationspotenzial besteht. An dem Unternehmen hat sich mit Gold Fields ein milliardenschwerer Goldproduzent aus Südafrika beteiligt. Der Bergbauriese betreibt in der Nähe bereits eine Goldmine. Aktuell hält man 17,5 Prozent der Anteile an Tesoro Gold und ist damit der größte Einzelaktionär. Für das Unternehmen spricht auch die Lage: El Zorro befindet sich in einer etablierten Mining-Region in Chile, wo auch Unternehmen wie Lundin Mining oder Capstone Metalle abbauen. Dementsprechend ist die Infrastruktur hier mit Straßen, Häfen, Wasserzugang oder Flughäfen bereits vorhanden. Das nächste Ziel von Tesoro ist eine Machbarkeitsstudie, die die Grundlage für den Bau der Goldmine legt. Hier können Anleger auf zwei mögliche Szenarien setzen: Tesoro Gold geht in einigen Jahren selbst in Produktion, was den Börsenwert erheblich steigern sollte. Oder das Unternehmen wird übernommen. Die Analysten von Morgans finden die Tesoro-Aktie attraktiv und raten in ihrer Studie Mitte März zu "speculative buy" mit einem Kursziel von 0,11 AUD. Aktueller Kurs: 0,03 AUD. K92 Mining überzeugt mit Wachstum K92 Mining (9,65 Euro; CA4991131083): Papua-Neuguinea ist ein weit entferntes Land für Investoren. Doch es gilt als ein Eldorado für Goldfirmen. Inzwischen betreiben dort Barrick Mining, Harmony Gold und Newmont Goldminen. Hinzu kommen Unternehmen aus China. Dementsprechend ist Gold dort ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. K92 Mining hat dort die Kainantu-Mine entwickelt. Sie ist nicht nur hochgradig, sondern weist auch das höchste Produktionswachstum aus. Die Kanadier haben den Betrieb 2016 aufgenommen und wollen dieses Jahr zwischen 160.000 und 185.000 Unzen abbauen. In weiteren Ausbauphasen soll die Förderung bis auf mehr als 400.000 Unzen steigen. Hier setzen Investoren daher nicht nur auf steigende Goldpreise, sondern einen kontinuierlichen Ausbau der Produktion. Die Aktie ist im Vergleich zu jenen der großen Produzenten volatiler, bietet aber auch viel Potenzial. Aufgrund des hohen Produktionswachstums wird K92 am Markt immer wieder als Übernahmekandidat gehandelt.

---------

Lassen Sie sich in den Verteiler für Tesoro Gold oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eumit dem Hinweis: "Verteiler Tesoro Gold" oder "Nebenwerte".

Tesoro Gold

Land: Australien

ISIN: AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Tesoro Gold existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Tesoro Gold. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Tesoro Gold können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Tesoro Gold einsehen: https://tesorogold.com.au/.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Tesoro Gold vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Small- & MicroCap Investments via Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Dr. Reuter Investor Relations GmbH Friedrich-Ebert-Anlage 35 60327 Frankfurt Deutschland Ansprechpartner: Eva-Maria Reuter Tel.: +49 251 9801560 E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu Website: www.dr-reuter.eu ISIN(s): - (Sonstige) Börse(n): -

[ source: https://www.pressetext.com/news/1752382800130 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 13, 2025 01:00 ET (05:00 GMT)