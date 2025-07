KIEW (dpa-AFX) - Die von russischen Angriffen immer wieder schwer getroffene Ukraine soll nach Angaben ihres Präsidenten Wolodymyr Selenskyj schon bald bessere Waffen zum Schutz der eigenen Städte haben. "Wir nähern uns einer mehrstufigen Vereinbarung über neue Patriot-(Flugabwehr-)Systeme und den dazugehörigen Raketen", sagte Selenskyj in seiner Videobotschaft.

Demnach investiert das Land zudem in die Drohnenproduktion, speziell die Herstellung von Abfangdrohnen. Weiterhin werde die Ukraine mit Gegenangriffen auf russisches Territorium reagieren. Dies sei sehr effektiv, sagte Selenskyj.

Erst in der Nacht hatte Russland die Ukraine wieder mit Raketen und Hunderten Drohnen attackiert und dabei vor allem den Westen des Landes ins Visier genommen. Bei den Angriffen, an die Selenskyj in seiner Rede erinnerte, kamen mehrere Menschen ums Leben, Dutzende wurden verletzt.

Selenskyj gab darüber hinaus Spekulationen um die bevorstehende Versetzung von Verteidigungsminister Rustem Umjerow auf den Posten des ukrainischen Botschafters in Washington neue Nahrung. Sowohl das Ministerium als auch die Diplomatie, speziell die mit den USA, benötigten eine neue Dynamik, sagte Selenskyj. Zuvor hatten Medien berichtet, Selenskyj wolle mit der Ablösung von Botschafterin Oksana Markarowa, der eine Nähe zu den Demokraten nachgesagt wird, US-Präsident Donald Trump entgegenkommen./bal/DP/zb