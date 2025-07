Baierbrunn (ots) -Sie war TV-Ansagerin und las das Programm vor, arbeitete als Synchronsprecherin, Theaterschauspielerin, Moderatorin und Mannequin - Heidrun von Goessel nennt es "Arbeitswahn", wie viele Aufträge sie annahm. Im Interview mit dem Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" spricht sie darüber, wie es dazu kam, dass sie vor ein paar Jahren vor dem Ruin stand: "Ich hatte volles Vertrauen zu meinem vierten Mann, einem promovierten Betriebswirt. Ich sagte: 'Mach du mal das mit dem Geld!' Doch das Investment ging komplett verloren, eine Firma ging insolvent, es folgte ein Nervenzusammenbruch und der Gedanke: Es geht nicht mehr weiter. Drei Eigentumswohnungen und mein Haus in Florida waren weg. Ich wollte nicht mehr mit ihm zusammen sein."Aber: Beide sind nach wie vor verheiratet. "Wir hatten sehr schöne Zeiten miteinander. Da dachte ich irgendwann: Ich kann deswegen den Menschen nicht fallen lassen."Vor Kurzem hat sie ihre Autobiografie veröffentlicht und schreibt darin auch über ihre unschöne Kindheit: Ihr Vater behandelte sie schlecht, heute sagt sie: "Zeit heilt keine Wunden." Immerhin schmerzten die Wunden nicht mehr, so die heute 80-Jährige. "Es ist jetzt eher wie ein Film, beidem ich tiefe Emotionen hatte, über den ich nachdachte, aber dann den nächsten Film schaute. Der war dann lustig."Das gesamte Interview lesen Sie in der aktuellen Ausgabe des "Senioren Ratgeber" sowie online auf www.a-u.de.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 07/2025 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter www.senioren-ratgeber.de (https://www.apotheken-umschau.de/unsere-marken/senioren-ratgeber/)sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/seniorenratgeberDE/).Pressekontakt:Katharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/6075381