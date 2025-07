Wochenausblick - US-Banken im Fokus

Werbung







Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwartet uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Die Woche beginnt mit einigen spannenden Zahlen. Aus China erwarten uns die Im- und Exporte sowie die Handelsbilanz. Diese Zahlen können insbesondere in Hinblick auf Trumps Zoll- und Wirtschaftspolitik für Investoren wichtig sein. Am Montag wird ebenfalls das Bruttoinlandsprodukt Indiens erwartet. Zudem findet das Treffen der Eurogruppe statt, bei welchem sich die Finanzminister der Eurostaaten treffen. Außerdem veröffentlicht die Deutsche Bundesbank ihren Monatsbericht.















Dienstag:



Am Dienstag werden verschiedene wichtige volkswirtschaftliche Zahlen erwartet. Zum einen werden die chinesischen Einzelhandelsumsätze sowie die Industrieproduktion veröffentlicht. Außerdem wird das Bruttoinlandsprodukt Chinas auf Monats- und Jahresbasis bekannt gegeben. Dabei könnte für Investoren insbesondere die Wachstumsrate der schwächelnden chinesischen Volkswirtschaft wichtig sein. Aus Amerika erwarten uns der kanadische und US-amerikanische Verbraucherpreisindex sowie der wichtige US-Verbraucherpreisindex ex Lebensmittel und Energie. Letzterer ist insbesondere für die Zinsentscheidungen der US-amerikanischen Zentralbank Fed relevant. Aus Europa kommen die ZEW-Umfragen zur aktuellen Lage in Deutschland und den Konjunkturerwartungen in Deutschland und der Eurozone. Ebenfalls wird die Industrieproduktion auf Monatsbasis der Eurozone publiziert. Auf der Unternehmensseite eröffnen mehrere US-Großbanken traditionell die Quartalssaison. Quartalszahlen legen unter anderem JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup, BlackRock und The Bank of New York Mellon vor.

















Mittwoch:



Am Mittwoch wird der britische Verbraucherpreisindex und die Kerninflation veröffentlicht. Des Weiteren wird der britische Erzeugerpreisindex publiziert. Aus den USA kommen ebenfalls der Erzeugerpreisindex, der Erzeugerpreisindex ex Energie und Nahrungsmittel und die Industrieproduktion. Diese Zahlen können insbesondere für die aktuelle Regierung der USA wichtig sein, das sich hier eventuell erste Folgen der turbulenten Zollpolitik niederschlagen könnten. Auch am Mittwoch veröffentlichen mehrere Schwergewichte des US-amerikanischen Aktienmarkts ihre Quartalszahlen. Zu diesen gehören der Pharmariese Johnson & Johnson, die Bank of America, Morgan Stanley und Goldman Sachs. Auch der niederländische Anbieter von Lithographiesystemen für die Halbleiterindustrie ASML legt seine Bücher offen.















Donnerstag:



Der Donnerstag bringt die australischen Arbeitsmarktdaten, welche die Beschäftigungsänderung und Arbeitslosenquote umfassen. Außerdem werden die Arbeitsmarktdaten des Vereinigen Königreichs bekanntgegeben. Aus Japan erwarten uns die Im- und Exporte, sowie die saisonal bereinigte Handelsbilanz. Diese ist insbesondere in Hinblick auf den Exportüberschuss in die USA für Investoren wichtig. Besonders wichtig für europäische Anleger wird wahrscheinliche der harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) und der Kern-HVPI der Eurozone werden. Mit TSMC liefert der größte Auftragsfertiger für Halbleiter seinen Quartalsbericht. Außerdem liefern Netflix, GE Aerospace und Abbott Laboratories Quartalszahlen. Auch der Schweizer Biotechnologie- und Pharmakonzern Novartis legt seine Bücher zum letzten Quartal offen.















Freitag:



Zum Wochenabschluss erwarten uns wieder viele wichtige Unternehmens- und Wirtschaftszahlen. Aus Japan kommt sowohl der nationale Verbraucherpreisindex als auch der Verbraucherpreisindex ex Lebensmittel und Energie. Diese können bei zukünftigen Zinsentscheiden der japanischen Zentralbank Bank of Japan wichtig sein. Die Uni-Michigan veröffentlicht am Freitag Zahlen zum Verbrauchervertrauen und den Inflationserwartungen der Verbraucher in den USA. Des Weiteren wird aus Deutschland der Erzeugerpreisindex erwartet. Unternehmensseitig erwarten uns Quartalszahlen von American Express, Charles Schwab, 3M und Schlumberger.















