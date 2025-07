Ethereum steigt um 20 Prozent: Ist die 5.000 USD-Marke das nächste Ziel?

Der Altcoin Ethereum erlebt derzeit einen derart starken Ausbruch, wie ihn wohl kaum jemand erwartet hat. Entsprechend positiv ist die Stimmung unter Anlegern und Investoren. Doch wie groß ist tatsächlich das Potenzial, welches sich hinter dem Altcoin befindet? Ist ein Kurs pro ETH-Token von 5.000 US-Dollar nur noch eine Frage der Zeit?

Ethereum verzeichnet 20 Prozent Kursanstieg binnen 24 Stunden

Für Ethereum geht es in den letzten Stunden sehr stark aufwärts, um genauer zu sein um rund 20 Prozent, binnen eines Tages. Damit steht der Altcoin bei einem Kurs von 3.000 US-Dollar bzw. pendelt rund um die entscheidende Kursmarke. Blickt man an dieser Stelle auf die vergangenen 30 Tage, dann steht Ethereum bei einem Plus im Kurs von 6,75 Prozent, womit die Verluste der letzten Wochen vollständig ausgeglichen werden konnten. Die Marktkapitalisierung liegt in diesem Zusammenhang bei 360 Milliarden US-Dollar, was knapp über 15 Prozent der Marktkapitalisierung des Bitcoins bedeutet.

Auch zahlreiche andere Kryptowährungen haben in den letzten Stunden deutlich angezogen, ein Beispiel dafür ist der Bitcoin, der derzeit bei über 117.000 US-Dollar notiert und damit verbunden ein neues ATH ausgebildet hat. Das neue ATH liegt damit bei 118.400 US-Dollar, was sich in den kommenden Stunden und Tagen noch weiter erhöhen könnte. Ripple liegt dem entgegen im Wochenschnitt bei einem Kursplus von 16,3 Prozent, Solana bei rund 10 Prozent und der Dogecoin sogar bei knapp über 20 Prozent.

Institutionelle Nachfrage und ETF-Zulassungen treiben Ethereum

Wer nach den Gründen für den deutlichen Ausbruch sucht, wird bei der institutionellen Nachfrage nach ETH-Spot-ETFs fündig, insbesondere bei BlackRock. Der Trust kaufte in den letzten Stunden beispielsweise 20.000 ETH-Token, was ein deutliches Signal ist. Doch das ist noch lange nicht alles, was bei Ethereum für Auftrieb gesorgt hat. Die Branche erwartet die baldige Zulassung eines ETH-Staking-ETFs bereits in den kommenden Tagen. Die spekulative Nachfrage nach Ethereum hat damit schnell und deutlich zugenommen und wird aller Voraussicht nach in den kommenden Stunden auch noch weiter ansteigen.

Doch lohnt es sich, zum aktuellen Zeitpunkt in Ethereum zu investieren oder sollten doch lieber die Finger davon gelassen werden? Kommt es tatsächlich zur Genehmigung eines ersten ETH-Staking-ETF in den USA, dann ist davon auszugehen, dass Ethereum einen weiteren Wachstumsschub erfahren wird. Die Marke von 5.000 US-Dollar könnte in diesem Zusammenhang schnell in Griffweite kommen, bereits schon in den kommenden Wochen. Nicht nur kurzfristig ist es lukrativ, den Bestand an Ethereum im Portfolio aufzustocken. Besonders langfristig ist nach dem jüngsten technischen Update davon auszugehen, dass der Altcoin deutlich an Wert gewinnen wird.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.